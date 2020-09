P-husets forbannelse

Gjennom 40 år har parkeringshuset på Jorenholmen ligget der som et fremmedlegeme mellom Klubbgata og fjorden. Med en design som i beste fall kan minne om en offshore-installasjon, er parkeringshuset blitt selve symbolet på feilslått byutviklingspolitikk. Styggheten er én ting, i tillegg beslaglegger P-Jorenholmen en av sentrums fineste tomter. Trafikkfare presterer p-huset også å skape. Når det korker seg i Verksgata fordi biler skal inn og ut, lever fotgjengere og syklister utrygt. Ikke nok med det; Stavanger sentrum er så rikelig utstyrt med kommunale og private parkeringsplasser at Jorenholmen burde ha vært overflødig.

Det er dessverre her realpolitikken slår inn. I en utredning om fortsatt parkeringshus på Jorenholmen eller flytting til Fiskepiren som kommunedirektøren har fått utarbeidet, slås det fast at et nytt p-hus på ferjeterminalområdet kan koste mellom 391 og 627 millioner kroner. Vanligvis står det kommunale foretaket Stavanger Parkering for bygging og drift av parkeringshusene, men i saksforelegget går det klart fram at investeringen er altfor omfattende. I tillegg kan trafikkproblemene i Verksgata løses ved at innkjøringen flyttes til baksiden av Magasin Blaa slik at bussene lettere kommer fram.

Venstre har i en generasjon og vel så det vært selve byutviklingspartiet i Stavanger, og partiets fortsatte kamp mot parkeringsutveksten på Jorenholmen er prisverdig. Å risikere en regning på kanskje en halv milliard kroner på parkeringshus er likevel hinsides enhver realisme slik kommuneøkonomien ser ut nå, og til og med i langt bedre tider ville prisen ha vært for høy. Ideelt sett burde et så lite område som Stavanger sentrum greid seg med parkeringsanleggene som allerede i dag bare brukes delvis, men en slik tanke er heller ikke politisk gjennomførbar. I mellomtiden er det sikkert en god idé å pynte på P-Jorenholmen så langt budsjettene tillater det – for eventuelt å tilrettelegge skyss fra halvfulle parkeringsanlegg og ned i sentrumsgatene.