Overmot i koronaens tid

Den velfortjente julefreden som senker seg i ettermiddag kommer sammen med kollektive bekymringer. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret og de lokale helsetoppene er bekymret – med god grunn. Smittetallene er på vei opp igjen i store deler av landet, og julekos- og hygge og samvær med familie og venner er slikt som viruset liker. Vi må stå sammen – mest mulig hver for oss – for å slå ned koronaen, og vi må unngå overmotet.



Tendensen til det siste har nemlig vært synlig i Stavanger og Sandnes, der vi enkelte dager har vært nede i null nye smittede. Nå er smittetrenden på Nord-Jæren stigende, og den som fremdeles innbiller seg at vår region har fått korona-fritak, må snarest legge overmotet av seg. Det er nok å minne om trøndernes kjekkaseri for noen uker siden. I likhet med Stavanger var det knapt nye smittede i Trondheim, der byens ordfører Rita Overvik var frampå med forslag om lettere restriksjoner enn resten av Norge og håp om julemarked, konserter og mer skjenking. Flere Oslo-borgere enn VG-kommentator Astrid Meland drømte om Trondheim som en Atlantic City med muligheter for langhelg og skjenking opp til et anstendig promillenivå.

Tirsdag hadde trønderhovedstaden 44 nye smittetilfeller, mens Stavanger og Sandnes fremdeles var moderate med henholdsvis ni og åtte nye tilfeller hver.

En av de populære, men udokumenterte teoriene i vår region er at sikkerhetstenkningen og HMS-opplæringen fra oljeindustrien har smittet over på resten av befolkningen og gjort oss spesielt flinke til å takle koronaviruset. Helseminister Bent Høie måtte minne de eplekjekke trønderne om at de også var en del av verden, og verden er som kjent sterkt plaget av koronaviruset. I vår region bør vi heller innse at vi har hatt mer flaks enn HMS-forstand, noe en undersøkelse om kunders bruk av Antibac på kjøpesentre i Stavanger viser. De færreste desinfiserte hendene. Flaks betyr mer enn HMS.