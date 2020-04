Av: Daria Maria Johnsen, oppvekstpolitisk talsperson, og gruppeleder for Stavanger Miljøpartiet De Grønne.

Mens vårt samfunn opplever en unntakstilstand og forbigående krise, er det en kronisk krise ca 3600 kilometer unna. Ifølge NTB befinner 40.000 flyktninger seg fortsatt på de greske øyene, hvorav 12.000 barn, de fleste i Lesbos, Samos og Chios.

Moria-leiren er den største av disse leirene og var ment for 2840 mennesker. Akkurat nå er over 20.000 huset her. Forholdene beskrives som umenneskelige av Leger uten grenser, som skriver videre at om «koronaviruset får spre seg i den overfylte flyktningleiren Moria vil konsekvensene bli katastrofale». Her leker barna blant søppel mens foreldrene er desperate etter å få tak i mat.

Ingen av oss velger hvor vi blir født, eller hvem våre foreldre er. Noen bor i et varmt norsk hjem, noen i en kald flyktningleir. For flyktningene er det viktigste spørsmålet, som kan være forskjellen mellom liv eller død, om de er på utsiden eller innsiden av Europas grenser. Covid-19 pandemien er bare enda en påkjenning i en evigvarende krisetilstand.

Miljøpartiet De Grønne mener at Norge må bidra i møte med den humanitære krisen i Moria-leiren. Vi må gjøre som Finland og Frankrike og ta i mot barn og barnefamilier som oppholder seg her, samtidig som vi gjør alt vi kan for å få på plass en felles avtale i EU. Smittetiltak vil være på plass selv om vi hjelper de mest sårbare som er i ytterste nød. Leiren må evakueres og stenges ned. Og inntil dette skjer må det legges til rette for aktiv nødhjelp inne i leiren, særlig nå.

Hellas har bedt EU om hjelp og EU sin passivitet er ikke bare uverdig, men skammelig. Ansvaret for et felles europeisk problem skyves over på et av EUs mest sårbare land, selv om vi vet at flyktningkrisen er langvarig og at det greske asylsystemet bryter sammen. Den beste måten å beskytte asylinstituttet er å avlaste den og dele på de utfordringene enkelte land opplever i møte med flyktningkrisen.

Det haster mer enn noen gang. Sanitærforholdene i flyktningleire er elendige. Utallige mennesker bor trangt i skitne telt, omringet av avfall og ekskrementer. Det er mangel på vann, såpe og mat. Når, og ikke hvis, Covid-19 sprer seg i disse leirene vil det ha katastrofale konsekvenser for mennesker som lever under allerede grusomme forhold. For å ikke nevne hvordan det vil fullstendig lamme et allerede pulverisert helsevesen i Syria eller Yemen, dersom viruset sprer seg videre.

Ja, verden er urettferdig. Men vi i Miljøpartiet De Grønne aksepterer ikke denne urettferdigheten. Vi krever solidaritet på tvers av landegrenser, og særlig i en krisetid. Alle barn er like mye verdt. Alle barn har behov for trygghet, omsorg, varme, forutsigbarhet og beskyttelse. Norge kan ikke tvinne tomler og vente på en felleseuropeisk løsning. Vi kan ikke fortsette å lukke øynene mens vi setter opp ulike kriser mot hverandre.

Barnekonvensjonen slår fast at barn har krav på spesiell beskyttelse: «Flyktningbarn og barn som søker flyktningstatus, skal få beskyttelse og hjelp.» Vi har et godt utrykk i Norge i «en god barndom varer hele livet». Vel, en ødelagt barndom varer også hele livet.

I desember uttalte statssekretær Jens Frølich Holte følgende til VG:

«– Vi har i denne perioden (siden 2011 red anm) bidratt med 330 millioner kroner gjennom EØS-midlene til oppbygging av en sivil asyladministrasjon i Hellas og til kapasitetsbygging for det greske mottaksapparatet for flyktninger og migranter…. Situasjonen er krevende, men det norske bidraget verdsettes av asylmyndighetene.»

Miljøpartiet De Grønne mener helt klart at å dele ut mer penger, og kjøpe seg bedre samvittighet, er ikke nok. Regjeringen må ta denne situasjonen på alvor. Og ikke på tross av at vi også er i en krisetid, men nettopp fordi hele Europa og store deler av verden er i en krisetid. Dette er en humanitær krise som bare kan løses politisk. Ingen barn bør lide og vi har et særlig ansvar for flyktninger på europeisk jord. Norge må gå foran og evakuere barna. Dette er uten tvil en kritisk situasjon som krever øyeblikkelig hjelp. Og for hver dag nærmer vi oss en mulig katastrofe for de 12.000 barna som oppholder seg i Hellas sine overfylte leire.

Vi kan faktisk ikke «hjelpe de der de er». Vi må evakuere barna fra Moria nå!