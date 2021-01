Nødhjelp til utelivet

Like før jul vedtok Stortinget en tilleggsbevilgning på 250 millioner kroner til lokalt næringsliv som er rammet av koronatiltak. Fordelt ut fra arbeidsledighet og innbyggertall er Stavangers andel 16,2 millioner, Sandnes’ 9 millioner og Solas 3 millioner. Disse pengene må ut nå, og selv om det er mange som fortviler over røde tall, bør nødhjelpen gå direkte til serverings- og utelivsbransjen.



Venstres Jan Erik Søndeland var raskt ute og meldte utålmodighet så å si rett etter stortingsvedtaket, og siden dagene før julaften er koronasituasjonen bare blitt verre. Stavanger især, men også de andre kommunene på Nord-Jæren, har gått fra å ha minimal smitte til å bli helrøde. Og mens regjeringen innførte nye tiltak som skjenkestopp, har de fire kommunene på Nord-Jæren skrudd smitteverntiltakene enda strammere til. Med unntak av skoler og barnehager er vi tilnærmet tilbake til mars-tilstander. Ett av få lyspunkt i koronatilværelsen er at vaksineringen er i gang. Søndelands utspill om å la pengene gå fullt og helt til serveringsbransjen følges opp av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), og i Sandnes ser ordfører Stanley Wirak (Ap) ut til å gå i samme retning. Politikerne trenger ikke å lete lenge etter argumenter for å støtte utelivsbransjen nå.

Skjenkestans innebærer stengte dører for så å si alle puber, kafeer, barer og restauranter, og for en bransje som allerede er i knestående kan dette siste tiltaket være det som velter dem for godt. Selv i gode år driver store deler av utelivet med små marginer, og de færreste sitter med en egenkapital som tillater stengte dører og tomme glass i lange perioder. Utelivsbransjen er også en stor arbeidsplass for unge voksne uten altfor mye utdanning.



Dessuten: I årevis har regionen vår smykket seg med et kult uteliv og stjernerestauranter som er et trekkplaster for innflyttere og turister. Etter koronaen kan det bli trist hvis ikke utelivsbransjen får pengehjelp. Umiddelbart.