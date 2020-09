NHO bør revurdere retningslinjene sine

Skrevet av: Mats Danielsen, leder Stavanger Frp, og Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder Stavanger Frp

For kort tid siden ble det kjent at Stavanger kommune ble kåret av NHO som Norges 8. beste kommune for næringslivet. NHO kan tydeligvis ikke ha fulgt med på den politiske utviklingen i byen det siste året. Da den nye regnbuealliansen skapte sin nye politiske plattform ble det svært raskt tydelig at den «rettedalske» ånden var borte. En av de første tingene den nye flertallskonstellasjonen ledet av Arbeiderpartiet gjorde var å kaste planene for AkerBPs utbyggingsplaner for Paradis rett ut av vinduet. Like etterpå fulgte de opp med å legge ned det regionale næringssamarbeidet, Greater Stavanger. Det ble gjort helt uten en plan for hvordan næringsutviklingen i byen og regionen skal løses i fremtiden.

De ansatte i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune som arbeider med næringslivet gjør en fantastisk innsats, dessverre gjør ikke de røde politikerne det samme. Det er dessverre tre år til velgerne får si meningen sin igjen, her lokalt. Men vi trenger et næringsliv som står opp mot de destruktive politiske kreftene som regjerer i dag.

Fremskrittspartiet er JA-partiet og vi leter alltid etter grunner til å si ja til næringslivets behov. Det kan vi ikke si om dagens styre i Stavanger. Dette viste vi for utbyggingen i Olav Vs gate og utbyggingen på Madla-Revheim, der lette vi etter grunner til å si ja, på samme tid som den nye posisjonen lette etter grunner til å si nei.

Dersom NHO mener alvor med å kåre årets kommune for næringslivet, så kan de ikke mene at dagens styringspartier gjør at Stavanger kvalifiserer til en 8. plass. Derimot er årets vinnerkommune, Sola, som styres av en Frp-ordfører et godt eksempel til etterfølgelse. De er positive til nyetableringer for å sikre kommunen sin og regionen nye arbeidsplasser. En slik kommune ønsker Frp seg, ikke den næringsfiendtlige posisjonen vi har i dag.