Nå starter kampen om ladeboksene i Rogaland

Av Stian Bjørhei, ladeekspert i Hafslund E-CO og daglig leder i Ladeklar

Og i motsetning til de fleste andre kamper, er det ikke hvem som vinner som er det viktigste. Veien til et fullelektrisk samfunn er en krevende reise med mange utfordringer. Likevel finnes det åpenbare hull på veien som bør være relativt enkle for oss å tette. At vi alle sammen enkelt skal kunne lade elbilene våre hjemme er et slikt hull. Heldigvis for oss som bor her, er Norge en foregangsnasjon når det kommer til elbilkjøp. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) var 52,8 prosent av alle nyregistrerte biler i august i år nullutslippsbiler. Tallene blir ofte brukt til å fortelle om hvor flinke vi er til å legge til rette for elbiler og justere vanene våre i klimaets tjeneste. Og veksten har vært veldig bra. Likevel synes jeg vi skal minne oss selv om at det fortsatt er slik at omtrent annenhver bil som registreres for bruk på norske veier drives av fossilt brennstoff. Så hvordan kan vi øke andelen nullutslippsbiler?

Som regel må noe være enkelt og intuitivt for at mange skal endre vanene sine. Har man ikke tilgang til å lade hjemme, så blir det også mer kronglete å eie elbil. Etter flere år hvor ladeinfrastruktur har vært dyrt, tidkrevende og vanskelig å få installert, tilbyr nå en rekke nye aktører ulike ladeløsninger. Og etterspørselen er stor. Likevel opplever mange som bor i borettslag og sameier at det er ekstra vanskelig å få ladeboksene på plass. Investeringen som skal tas er stor, og ikke alle har elbil eller behov for bil. Dermed strander mange styrebeslutninger om å få på plass ladeanlegg.

Med kraftkonsernet Hafslund E-CO i ryggen, har vi i Ladeklar mulighet til å ta investeringen som må til for at folk skal få ladet bilene sine. Det løser floken, og etter hvert har det kommet flere aktører på banen som kan ta investeringen for de borettslagene eller sameiene som har ladebehov. Man kan trygt si at det er nå kampen om ladeboksene i Rogaland virkelig begynner.

Rogaland har mange store borettslag og sameier, og anslagsvis mer enn 13 000 parkeringsplasser. Innsikten vi sitter på tilsier at godt over halvparten av disse borettslagene ikke har lademuligheter i dag. Det betyr at elektrifiseringen av en stor del av bilparken vil bli betydelig forsinket. Det er et problem ikke bare for de som ønsker utslippsfritt og moderne bilhold, men også for alle i regionen som ønsker seg renere luft å puste i.

Kampen om ladeboksene er ikke som andre kamper. Det viktigste er ikke hvem som vinner, men at kampen blir fort ferdig uten unødvendig tilleggstid og ekstraomganger. Det vil gi Rogaland et elektrifiseringsløft – til det beste for klima. Til det beste for hele regionen.