Nå skal bedriftene få penger på konto

Av Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre og Iselin Nybø, næringsminister for Venstre

Bedrifter over hele landet har slitt under koronapandemien. Nå er kompensasjonsordningen på plass, og vi oppfordrer bedrifter til å søke nå for å få penger raskt inn på konto. Sammen skal vi hjelpe bedriftene ut av krisen.

Vi vet at mange har ventet utålmodig på økonomisk støtte. Næringslivet sliter fortsatt, og vi håper og tror at mange nå vil søke om støtte når kompensasjonsordningen åpner. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Ordningen er slik at de som er hardest rammet også skal få mest støtte. Den er laget så bred som mulig for å hjelpe flest mulig med stort omsetningsfall. Tusenvis av bedrifter kan nå få utbetalt penger om få dager.

For mange har det vært en del ventetid. Derfor var Venstre opptatt av å få til en rask løsning fra Stortinget før jul i fjor. Sammen med regjeringspartiene og Frp bevilget vi 250 millioner til kommuner med høy arbeidsledighet, som skulle gå spesielt til utelivet og serveringsbransjen. Oslo, Bergen og Stavanger fikk store summer for å hjelpe bedriftene mens de ventet på kompensasjonsordningen. I tillegg til dette har vi utsatt skattekrav og annonsert at vi utvider kompensasjonsordningen til å også gjelde mars og april.

I dag ser vi fram til å komme i gang med den utbetalinger fra kompensasjonsordningen. Men dette markerer ikke at vi er ferdige med jobben. Som Venstre-politikere går vi på jobb hver dag for dem som skaper verdier og de nye grønne arbeidsplassene. Vi skal ha et mangfoldig næringsliv også etter pandemien. Det skal kompensasjonsordningen bidra til. Nå er det opp til bedriftene å søke, så skal pengene komme raskt inn på konto.