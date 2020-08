Av Kjell Erfjord, fylkesleder, Pensjonistforbundet Rogaland

Mandag 3. august møttes partene i arbeidslivet til innledende forhandlinger i årets lønnsoppgjør. Det var forventninger om økt kjøpekraft fra arbeidstakerorganisasjonene, mens arbeidsgivernes forhandlere visstnok ikke hadde noe å gi i disse koronatider for næringslivet. Det ble brudd allerede etter en time, for partene sto langt fra hverandre iflg. mediene. Nå må Riks­meklings­mannen innkalle partene til videre forhandlinger.

Nok en gang er det krav om økt kjøpekraft, noe som er forståelig med økte utgifter til livsopphold. Imidlertid har cirka 900 000 pensjonister i Norge de siste 5 år fått redusert sin kjøpekraft som følge av Stortingets pensjonsvedtak i 2011, der pensjonistenes «lønnstillegg» skulle reduseres med 0.75 %. Prisstigningen har spist opp tillegget, og dermed redusert kjøpekraft år etter år. Året 2020 blir sikkert ingen unntakelse. I 2011 mistet pensjonistene også forhandlingsretten.

Nå må Stortinget rydde opp, gi pensjonistene tilbake forhandlingsretten og ta bort den diskriminerende ordningen med fratrekk av 0,75 %.

Om godt et år er det stortingsvalg, og de mange pensjonistene vil nok merke seg hvilke partier som vil rydde opp i pensjonsordningene slik at det kan bli lik kjøpekraft for nåværende arbeidstakere og tidligere yrkesaktive, som nå er pensjonister etter lang arbeidsdag.