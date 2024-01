Makten til Kari

Ingenting lykkes for denne regjering, men enn så lenge har ingen utfordret Jonas Gahr Støre som partileder og statsministerkandidat i 2025. Ap er på et lavmål i oppslutning, partiet er rystet av inhabilitets- og masterskandaler og i regjering har Sp reversert uhemmet. Reformpartiet Ap er knapt nok et administrasjonsparti. Bergensavisens politiske redaktør Sølve Rydland har hatt en gjennomgang av persongalleriet Støre-regjeringen startet med, og hvordan feil folk på feil plass har hemmet fra første dag. Rydland peker blant annet på at Liv Signe Navarsete med sin solide fortid som forsvarspolitisk talsperson, burde ha blitt forsvarsminister. Bare de ferske utnevnelsene av Lubna Jaffery (Ap), Geir Pollestad (Sp), Erling Sande (Sp), Karianne Tung (Ap) får tommel opp av BA-redaktøren. Kari Nessa Nordtun får mer enn tomler – hun lanseres som en kommende statsminister.

Tanken om mer makt til Kari er ikke ny. Mye måtte falle på plass for at trebarnsmoren fra Madla sa ja til å gå inn i regjeringen, og et eventuelt neste steg i makthierarkiet vil kreve mye mer av familien og nettverket hennes. Rett person på rett plass er den røde tråden i BA-analysen, som også har med seg at Støre passer bedre som utenriks- enn statsminister.

«Det må være en kvinne», het det i en tidlig episode av «Makta» da noen pekte på Gro. I makten-fordelingen anno 2024 bør det hete: «Det må være en som ikke er fra dagens maktmiljø og helst ikke fra Oslo-området». Se tilbake til 2004, da Erna Solberg ble Høyre-leder. Partiet lå nede, ingen så ut til å orke tanken på å overta Høyre-makten og Ernas første stortingsvalg som leder endte med fattigslige 14,1 prosent i 2005. Erna var på innsiden som stortingsrepresentant og kommunalminister, men hun kom fra noe annet enn Oslo Vest og Bærum. Kari Nessa Nordtun har utenfra-blikket inn i Ap. Masteren hennes i rettsvitenskap er så langt ubesudlet og hun er ikke en del av skandalemiljøet rundt dagens Ap-ledelse.

Støres bakgrunn som industriarving er for ofte brukt mot ham. Mangelen på partibakgrunn og kjennskap til kodene i Ap, er et større problem enn fransk topputdannelse og penger i banken. Kari Nessa Nordtuns historie er langt mer spiselig i Ap-kretser. Pappa Tore har en sterk karriere som Stavanger-ordfører og stortingspolitiker fra 1993 til 2013, og har sin yrkesbakgrunn som bilmekaniker. Klasse og født inn i Ap-eliten er er blitt brukt mot Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, men kan ikke brukes mot Kari. Hun var AUF-medlem i ungdomsårene og har tatt utdannelsesmulighetene som er gitt henne.

Kunnskapsminister Kari gjør mye av det samme som ordfører Kari. Hun er en praktisk orientert politiker som vil gjøre livet lettere for folk – enten det er gjennom gratis skolemat, gratis SFO, tannlegestøtte eller gratis buss. Den politiske gatesmartheten er tatt med i regjeringen, som når hun vil ordne opp i mobilbruk, russedresser og den overdrevne skjermbruken i skolen. For en toppolitiker er det heller ikke dumt å være en “people’s person” og å ha evnen til å snakke med alle – uansett status.





