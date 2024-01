KrFs ferje-pinsler

Intern strid i partier har det med å fyke ukontrollert i alle retninger. Nå er det Kristelig Folkeparti som er i strid med seg selv. Demonstranter fra Kvitsøy og Finnøy, sinte utsagn fra tidligere KrF-ordførere og nå sist: En kronikk signert Signe Marie Bjerga fra Finnøy kommunedelsutvalg som skrur opp temperaturen i debatten enda noen grader.

[ Hvor skal det nye bydelshuset ligge? ]

KrFs dilemma, eller mer presist skjærsild, består i at partiets fylkestingsgruppe har stemt sammen med flertallspartnerne Høyre, Frp og Venstre for et fylkesbudsjett som fjerner tilbudet med gratis ferje. Staten kompenserer for tapte billettinntekter og har gått inn med 16,9 millioner kroner i 2023, mens flertallspartiene sier de vil unngå rutekutt på hurtigbåtene ved å gjeninnføre betaling for biler på ferjene. Kommunalminister Erling Sande (Sp) og partiet hans har gratis ferje som en av sine våteste politiske drømmer, og truslene om å holde tilbake statlige penger er allerede sendt over fjellet. Høyre og Frp har til fulle vist sin motstand mot gratis kollektivtrafikk i Stavanger det siste halvåret, slik at standpunktet deres i fylket er forutsigbart. Selv om ferjetilskuddet fra staten ikke er øremerket, er det likevel oppsiktsvekkende å reversere noe som er regjeringens uttalte politikk. Slikt huskes neste gang Høyre og Frp skal fyre løs mot Senterpartiets mange reverseringsprosjekter.

For KrF må det gjøre vondt langt inn i sjelen når en profil som tidligere Kvitsøy-ordfører Ole Olsen anklager sitt eget parti for løftebrudd. Og Signe Marie Bjergas kronikk i RA får fram partisplittelsen i sin fulle gru. Bjerga beskriver hvordan Stavanger KrF har prøvd å snu fylkestingsgruppen i ferjestriden, blant annet fordi «gratis ferjer er sannsynlegvis det mest målretta tiltaket som er iverksatt frå storsamfunnet si side for at små samfunn skal kunne vekse og utvikle seg vidare». Bjerga er også vararepresentant i KrFs bystyregruppe i Stavanger, der Anne Kristin Bruns og Henrik Halleland sitter. Bruns har strevd med å forsvare KrFs stemmegivning i fylkestinget, mens nettopp tidligere Finnøy-ordfører Halleland er ett av KrFs sterkeste kort i Stavangers Ryfylke-valgkretser.

Høstens valg viste at KrF var det eneste partiet utenom Høyre med framgang i Stavanger. Mens Sp krympet kraftig og mistet profiler som Dagny Sunnanå Hausken og Bjarne Kvadsheim, har KrF tatt rollen som distriktspartiet i storkommunen Stavanger, der sentrum-periferi spiller en stor rolle. Det er merkverdig hvis ikke de andre flertallspartiene har ant hvordan ild og svovel vil ramme et KrF som tvinges til å stemme for gratisferje-kutt i fylkestinget. Det er alltid gi og ta i en politisk koalisjon. Kameler må svelges, men samarbeidende partier pleier å ha respekt for hverandres magemål. I så måte kan det vise seg å bli kostbart å gjøre den politiske tilværelsen het for Anne Kristin Bruns, som har argumentert så godt hun kan mot gratisferje – som hennes partifeller i Stavanger synes er det beste som har skjedd øyene nord i byen på lang tid.

[ Det umulige EM-gullet ]

[ Ikke gå ut på isen for å hjelpe ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen