Strømprotest fra vest

Nyavgått Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun var så klar i talen om strømpriser at hun ble satt til å lede Arbeiderpartiets energiutvalg. Nylig tiltrådt Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) har tatt over opprørsfanen og framstår også som en tydelig talsperson for det som mange etter hvert kjenner som NO2. Med andre ord strømsonen som strekker seg fra de sørligste delene av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Det som kjennetegner denne delen av landet er at svært mye av den kraftkrevende industrien holder til i dette området. Og ikke minst: Svært mye av kraften i Norge produseres i vår strømsone. Takken for å ha tatt naturområder i bruk til kraftproduksjon og nærheten til Storbritannia og Kontinentet, er at NO2-regionen betaler langt mer for strømmen enn resten av landet. Utenlandskablene til Danmark, Nederland, Storbritannia og Tyskland går alle ut fra NO2-området.

[ Har fått nok av prisforskjellene på strøm ]

Opprørsgeneral Knutsen Hegdal hadde med seg både fylkesordfører og Næringsforeningen på laget, i tillegg til allierte fra Agder og Grenland til tirsdagens besøk hos energiminister Terje Aasland (Ap). Bakgrunnen for vreden er de innimellom hårreisende prisforskjellene mellom vår del av Norge og andre strømområder. I et innlegg i Aftenbladet peker Sissel Knutsen Hegdal, fylkesordfører Ole Ueland (H) og Næringsforeningens direktør Harald Minge, på et par eksempler av det hårreisende slaget. Fra uke 25 til 35 var prisforskjellen mellom NO2 og NO5 (den midtre delen av Vest-Norge med Bergen) hele 48 prosent.

Høyre-ordfører Knutsen Hegdal har overfor NTB vært klar på konkrete forslag og løsninger – som tydeligvis er noe i regjeringen er i beit for. Mens husholdningene har fått en raus og god ordning som også er forbedret underveis, har både energiministeren og næringsministeren pekt på fastprisavtaler som næringslivets redningsplanke. Avtalene har vært såpass mislykkede at både Fatland og andre slakterier må sende pinnekjøttet nordover til Trøndelag for bearbeiding. Det blir rett og slett for dyrt for slakteriene å rigge til julematen for sørvestlendinger og sørlendinger i år.

Forslaget til strømopprørerne er konkret: Flaskehalsinntektene må fordeles i vår strømregion. Flaskehalsinntekter oppstår når strøm selges fra ett prisområde til et annet og ut av landet. Forslaget Terje Aasland har mottatt er at disse inntektene – halvparten av dem skapes i vår region – blir i NO2. NVE regner med at utenlandskablene har skaffet 3,4 milliarder kroner i flaskehalsinntekter fra januar til september, og i tillegg kommer om lag 2,4 milliarder fra utveksling mellom vår strømregion og NO5 fra Bergen og nordover. De totale flaskehalsinntektene har vært på om lag 8 milliarder kroner i de nevnte månedene.

Konkurransevridningen internt i Norge er uholdbar. Både bedrifter og jobber står på spill når spriket mellom landsdeler er så ekstremt, og nå er det opp til regjeringen å vise at de har noe mer å komme med enn å sitte stille i båten og håpe at problemene flyter stille forbi.

[ Taper milliarder på julebordfylla ]

[ Hevder han handlet i selvforsvar ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen