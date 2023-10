Miljøets utestemmer

For nye statsråder er det aldri god tid til innkjøring i den nye jobben. Medier, opposisjon og organisasjoner krever klare svar allerede før den ferske statsråden har hengt fra seg frakken, og det er slutt på de tider da en politisk leder fikk 100 dagers fredningstid. For klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var det bare snakk om timer før han sto alene i NRKs «Debatten» og parerte den ene miljøorganisasjonen etter den andre. Eriksen viste nok en gang hvorfor han er hentet til en utsatt post allerede som 31-åring ved å framstå kunnskapsrik, saklig, aldri famlende og umulig å vippe av pinnen. Det er gjerne en kjølig og analytisk hjerne som Andreas Bjelland Eriksens klimapolitikken trenger?

[ Miljøaktivist mener fetterens jobb som miljøminister er suspekt ]

Miljø- og naturbevegelsen er vanligvis faglig sterk, men det er tøv – for å bruke et Støre-uttrykk – når Eriksen kritiseres for å være fra oljebyen Stavanger og for å komme fra jobben som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Eriksen har vært engasjert i debatten om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, dessuten kan det ikke være en ulempe å ha arbeidet politisk med karbonfangst- og lagring og fornybar energi. Bakgrunn fra en by der olje og gass fremdeles er en viktig næring, gir andre perspektiver enn de som framføres med utestemme fra deler av miljøbevegelsen. Å skru av norsk olje- og gassproduksjon umiddelbart er et ideal det går an å argumentere for, men uten fornybare alternativer er det realpolitisk umulig. Forsyning av norsk gass til Storbritannia – som erstatter kull – og til land på kontinentet som har mistet importen fra Russland, er ikke et alternativ å kutte. Eriksens og regjeringens jobb blir å tilrettelegge for utfasing av petroleum ved å få fart på havvind, grønn hydrogen og karbonfangst- og lagring.

Som klima- og miljøminister var det store forventninger til veteranen Espen Barth Eide – uten at han helt har innfridd. Før jul i fjor kom Barth Eide gledestrålende hjem fra Canada med en nysignert, internasjonal naturavtale. Dette var noen måneder før han ga grønt lys til å bygge motorvei gjennom Lågen-deltaet, og dermed trosset Miljødirektoratet. Forhåpentligvis greier Andreas Bjelland Eriksen å se sammenhengene mellom avtaler fra den internasjonale scenen der Barth Eide trives best, og politikk ned på lokalnivå. Med sin bakgrunn som fylkespolitiker har Eriksen de lokale og regionale perspektivene med seg.

Bare Jonas Gahr Støre rakk opp hånden da partilederne ble spurt om det var realistisk å nå Norges klimamål innen 2030. Andreas Bjelland Eriksens realpolitiske tilnærming har allerede vist seg: Han kommer til å bruke Grønn bok – regjeringens verktøy for klimastatus – aktivt. Uansett bør miljøbevegelsen følge anbefalingen fra SV-veteranen og styrelederen i Rogaland Naturvernbund, Hallgeir Langeland: Gi den nye statsråden en sjanse.

[ NHO-topp: Lett å forstå at det går godt her ]

[ Slutter i NRK etter 25 år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen