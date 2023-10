Digitale koloniherrer

Lokalpolitikerne i Time får litt av et dilemma på bordet når selskapet Green Mountain planlegger et anlegg for datalagring på Kalberg. Investeringen på 50 milliarder norske kroner vil gi 500 arbeidsplasser, er løftet fra det tidligere Smedvig-eide selskapet. Det er ingen tvil om behovet for datalagring, enten kunden driver bank eller lager biler – DNB og Volkswagen er to av dagens Green Mountain-kunder – eller trenger mye kraft og dataplass til mindre nyttige formål som kryptovaluta og TikTok. I en rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok i 2020, peker en av prognosene i retning 15.000 direkte og indirekte ansatte i datasenter-bransjen i 2030, og et bidrag til bruttonasjonalproduktet på 18,9 milliarder.

Det er dokumentert at datasentre kommer til å sysselsette mange mennesker, selv om innsalget ofte preges av overdrivelser. Facebook-anlegget i svenske Luleå har 450 direkte og indirekte ansatte, mens Google i Hamina i Finland sørger for 1600 ansatte i året. Problemet med datasenterbransjen er det ekstreme hemmeligholdet i tillegg til konsekvensene. Med større konkurranse om kraften i mente; er det TikTok og Facebook strømmen skal gå til? NRK har allerede punktert påstanden fra Green Mountain om at senteret i Time ikke vil påvirke strømprisen. Og ikke minst strider en etablering på Kalbergs matjord mot prinsipper om jordvern og selvforsyning.

Data er den nye oljå er en ofte gjentatt og uhistorisk påstand. Det som gjorde oljeindustrien til en økonomisk velsignelse, var den politiske viljen til å styre næringen slått fast i de ti oljebud Stortinget vedtok i 1971. I tilfellet Kalberg skjer det motsatte. Green Mountain legger fram et ultimatum: Gi oss dispensasjon for første byggetrinn slik at den hemmelige kunden kan ha den første hallen klar innen januar 2025. Det skal bli spennende å se hvilke politikere i Time kommunestyre som tar støyten ved å være den eller de som sier nei til 500 arbeidsplasser og 50 milliarder. Trusselen er «kunden går et annet sted» hvis ikke lokalpolitikerne takker, bukker og dispenserer.

Måten Green Mountain og deres hemmelige kunde opptrer på, vekker ikke tillit i tilfellet Kalberg. Opptredenen føyer seg inn i et mønster der IT-selskaper valser inn som digitale koloniherrer på jakt etter fornybar nedkjøling av datalagre. Ved Skien har Google kjøpt en tomt som klargjøres for datasenter – i tilfelle Google kan tenke seg å bygge der. Når Green Mountain og denne kunden som er ett av verdens 20 største teknologiselskaper krever dispensasjon på Kalberg, ber de også lokalpolitikerne gi fra seg styringen. En innstramming i lovverket i 2017 la spesielt vekt på hensyn til jordvernet. Og nettopp lokalpolitikernes makt til å si ja eller nei basert på grundige utredninger, er den demokratiske sikkerhetsventilen Green Mountain og kunden deres prøver å sette ut av spill.

