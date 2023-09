Erna-skadene

Sindre Finnes’ storstilte aksjehandel i konas statsministerperiode har satt i gang et skred av problemer for Høyre og Erna Solberg. Mens Høyre-apparatet er opptatt av å peke på Finnes som synderen og Solberg som et uvitende offer, er det to hovedspor som utgjør den egentlige saken. Sindres og Ernas ekteskapsproblemer bør gjøres opp på kammerset, eventuelt hos Fredrik Solvang eller Anne Lindmo, men det private er en bihistorie. Politisk framtid og ugyldige vedtak er langt mer interessant.

Erna Solbergs valgbarhet har det aldri vært tvil om – før i de siste ukene. Hvordan en toppolitiker som er kjent for å ha stålkontroll på detaljer kan unngå å se store endringer i familieformuen, står ikke til troende. Like lite troverdig er Solbergs forsøk på å vifte vekk spørsmål om oppfølging av de klare innvendingene Statsministerens kontor rettet mot Finnes’ aksjehandel i starten av statsministerperioden. Solberg mener det ikke går an å stille spørsmålene «handler du ennå aksjer?» og/eller «hvilke aksjer kjøper og selger du?» fordi den slags ville vært kryssforhør man ikke utsetter ektefeller for. Eller et forsøk på å bagatellisere slik at Erna kan flytte inn i statsministerboligen med Sindre i 2025?

Så langt har søkelyset ikke sveipet over konsekvensene av inhabilitet. Når Stavangers politikere i starten av hvert kommunestyremøte bruker til dels lang tid på å diskutere inhabilitet, skyldes det en ryggmargsrefleks som tydeligvis er mer utviklet i lokalpolitikken enn i rikspolitikken. Lokalpolitikerne opererer under en tydelig trussel hvis de slumser – og det er at vedtak begått i inhabilitet kan være ugyldige. Konsekvensene for en kommune kan bli søksmål og krav om erstatning.

Kraftverket Røldal-Suldal kan bli ett av flere problemer for regjeringen etter Erna Solbergs mulige inhabilitet. I 2020 bestemte regjeringen Solberg at Hydro og Lyse skulle beholde Røldal-Suldal-kraftverket som sørger for strøm til aluminiumsverket på Karmøy. Ullensvang kommune går dermed glipp av store inntekter, og grunneierne og flere lokalpolitikere krever vedtaket omgjort. Årsaken er at Sindre Finnes ifølge Klassekampen solgte 4500 aksjer i Hydro uken før samarbeidsavtalen ble offentliggjort.

Frp bør få full støtte i at Riksrevisjonen går inn i alle habilitetssaker fra de siste ti årene. Til nå har forsøkene på å legge fram lister over aksjehandelen vært mangelfulle siden det mangler både beløp og tidspunkt for kjøp og salg. Hvor mye det er kjøpt og handlet påvirker graden av mulig inhabilitet, og tidspunktene er viktige for å avdekke om Finnes har drevet med daytrading (kjøp og salg av aktiva i løpet av samme dag for å tjene på små markedsbevegelser, red.anm.) rundt viktige beslutninger i regjeringen. På den måten kan det også avdekkes eventuelt ugyldige vedtak, og den manglende viljen mot å legge fram alle opplysninger bør Riksrevisjonen settes på saken.

