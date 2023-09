For mye Kari i monitor?

Arbeiderpartiet vant Stavanger-valget, men tapte Stavanger-makten. Finnes det annet enn Erna Solberg å diskutere etter valget? Ble Kari i alle kanaler så mye at Aps flertallskamerater fikk pustebesvær i valgkampen? Både den politiske kommentatoren Trond Birkedal og SV-nestor Eilef Meland peker på at Ap ble valgvinner fordi de trakk til seg venstresidens stemmer – ikke fordi partiet hentet over borgerlige velgere. Begge peker på Aps suksess som årsak til det sittende flertallets fall.

Analysen holder vann på overflaten, men hvilke valg hadde Arbeiderpartiet? Det er mange meningsmålinger siden Folkets Parti ble erklært døende slik at Kari-koalisjonen måtte hente inn seks mandater. Aps vekst ga fire nye, men med SV i status quo, en i minus for Rødt og to ned for Miljøpartiet De Grønne gikk regnestykket ikke opp. FP-velgerne gikk sannsynligvis tilbake til spesielt Høyre, som tapte 2019-valget på bompengestriden. Ved å kjøre fram en ordfører som er populær i alle leirer og å konsentrere valgkampen om saker som er vunnet de fire siste årene, greide Stavanger Ap å frikoble seg fra regjeringens problemer. De skapte et skille mellom Kari-Ap og Jonas-Ap og fikk fram at gratis kollektivtransport, skolemat, SFO og tannhelsestøtte kan være lokalpolitikk. Spesielt MDG, Sp og Rødt kan ha vært lettere ofre for nasjonale nedturer. Disse partiene mangler frontfigurer - les Mímir Kristjánsson - som kunne konkurrere med Kari og Sissel om lokal oppmerksomhet.

Birkedal peker på at Frode Myrhol ikke fikk gevinst for at forslaget om gratis buss kom fra ham, eller at Eirik Faret Sakariassen har lagt ned en stor innsats for gratis skolemat – eller at MDG, Rødt og Sp ikke vant fram fordi etterlatt inntrykk var at kun Kari leverte. Er årsaken at Ap med sine ressurser og en populær frontfigur ble for suverene? Eller var det slik som ofte skjer i koalisjoner; at de mindre partiene ikke får sine seirer? Aps kursendring i Stavanger-politikken for ti år siden kom av at partiet fikk lite ut av å samarbeide med Høyre. For SVs del var Eirik Faret Sakariassen allerede i januar klar på at partiet hadde mest å vinne på å støtte Kari som ordførerkandidat. Evnen til å ta hensyn til andre partier i koalisjonen, var blant Sakariassens argumenter. INP forklarer også en del nedturer. Jan Inge Selviks parti tok to mandater og kan godt ha forsynt seg både fra den avtroppende koalisjonen og fra Frp - som gikk tilbake i Stavanger mens partiet nasjonalt vokser.

Hvordan sto det ellers til med oksygenet på borgerlig side? Høyre gjorde et knallvalg, men ut over KrFs framgang på 0,2 prosentpoeng var det samlet nedtur. Muligens for mye Sissel i monitor, men som flere påpeker gjorde Høyre det klokt i å trygge alliansen med Venstre og KrF gjennom alternativt budsjettsamarbeid de siste årene. Feilen i Aps strategi var neppe en god valgkamp og populære Kari, men at de var for sent ute med å hente over Venstre og KrF. Før 2019-valget hadde Ap gode forbindelser med FNB, mens Ap i denne valgkampen ikke fikk boksehanskene av før de begynte å flørte med KrF.

