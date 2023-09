INP kan vippe inn Kari

Meningsmålinger skal tas med noen klyper salt ispedd feilmarginer, men NRKs ferske gallup viser to sterke trender i Stavanger. Den ene er at Arbeiderpartiet lykkes med sin Kari-kampanje, der lokale resultater er gjentatt i så mange kanaler at Stavanger-valget har fått nasjonal interesse. Den andre trenden er at partier som begynner skyhøyt flater ut når valgdagen nærmer seg. Sissel Knutsen Hegdals Høyre gjør etter alt å dømme også et knallvalg i Stavanger. Spørsmålet som sikkert kommer i internevalueringen er om lokallaget møtte Kari-leverer-kampanjen godt nok med egne lokale saker, eller om Høyres rolle i Stavanger-valgkampen var å være imot det Ap har vært for. Mens Kari går stikk motsatt av Aps nasjonale nedtur, har Sissel surfet på Høyres nasjonale opptur. 32,2 prosent til Ap og 30,4 prosent til Høyre må fungere som en injeksjon av adrenalin den siste valgkamphelgen.

Om Stavanger fortsetter som sosialdemokratiets utstillingsvindu, kan henge på viljen til INP. Hvis NRK-målingen blir valgresultatet fortsetter Ap-koalisjonen inkludert Industri- og næringspartiet (INP) med et knappest mulig flertall på 34 mandater i kommunestyret. Jan Inge Selvik kan være mannen som vipper flertallet i det nye kommunestyret. Hvor er det mest sannsynlig at Selvik går med sine mandater? Personkjemi spiller inn og mulige gjennomslag for egne saker er viktige, og det er her den rødgrønne koalisjonen kan vinne fram ved å vise til nyere historie.

For fire år siden mente flere at det var usannsynlig at en koalisjon som inneholdt motsetninger som Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (nå Folkets Parti) kunne holde i fire år. En av Kari Nessa Nordtuns prestasjoner er at hun har greid å holde koalisjonen samlet og fornøyd, blant annet ved at MDG og FNB/FP har fått lov til å markere seg gjennom å lede hvert sitt tunge politiske utvalg. Kari har levert på koalisjonsbygging, og det er et poeng som ganske sikkert blir brukt i kaffesamtaler med INP-Selvik.

INP prøver å distansere seg fra blokkene, og i programmet deres er det mye gjenkjennelig fra Ap, Høyre, Sp, Frp og til og med Rødt. Motstanden mot formuesskatt, lavere moms på mat og strøm og vekk med eiendomsskatt, vil gå rett hjem på den blå siden. INP vil glede Sp-erne ved å være for lokalsykehus og mot EØS, og er i tråd med nyere Ap-politikk når de vil vekk fra innsatsstyrt sykehusfinansiering. Partiet har også et nikk til Stavanger ved å gå inn for at tannhelse skal være en del av det offentlige helsetilbudet. Motstand mot vindkraft og ACER vil gå hjem i Rødt-leiren, mens utvikle- og ikke avvikle oljå viser fellesskap med hovedstrømmen i Ap.

INPs mest radikale innslag er kravet om å si opp Parisavtalen og å stille seg på Frps side i kritikk av såkalt symbolpolitikk. Partiet slår fast at det er «vanskelig å konkludere på noe vi ikke har forutsetninger til å klare å sette oss godt nok inn i», som det heter om menneskeskapte klimaendringer. Hva vil INP si om Stavangers klimamål? Verken EØS, ACER eller Parisavtalen er lokalpolitikk, men det kan bli et spørsmål om MDG og INP lar seg forene på samme måte som MDG og FNB i en eventuelt ny Kari-koalisjon.

