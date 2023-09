Takk, Kari og Sissel!

Meningen med valgkamp er ikke å tro at alle valgløfter kan holdes. Venstre vil aldri få de 50,1 prosentene som skal til for å innfri hele valgprogrammet sitt i Stavanger. Frps valgløfter må inn i et kompromissmaskineri hvis de får flertall med Høyre og andre borgerlige partier, og Leif Arne Moi Nilsen vil ikke få viljen sin i alt. I motsetning til Sandnes-politikken der Høyre er villige til å samarbeide med alt og alle og alliansen Ap og Frp styrer byen, har Stavanger-politikken brukt et tiår på å framheve politiske og ideologiske ulikheter. Valgfrihet er et fyndord høyresiden bruker når de vil privatisere sykehjem, men den viktigste valgfriheten skjer på valgdagen. Valgfrihet i valg betinger reelle motsetninger mellom partiene.

«Stavangerpartiet», lød det fra statsviter-legenden Frank Aarebrot (1947–2017) da han kommenterte lokale meningsmålinger. Høyres dominerte Stavanger-politikken så sterkt at Ap var en mer eller mindre fast støttespiller. En av fordelene var at Stavanger fikk gjennomført store prosjekter som Bjergsted-visjonen med konserthuset, utbyggingen i Jåttåvågen og kulturhovedstadsåret i 2008. Ulempen var at det knapt var mulig å se forskjell på et lyseblått Høyre og et sentrumsnært Ap. For sistnevnte ble det stadig mer frustrerende å se hvor lite de fikk igjen politisk.

Ideologiseringen og vektleggingen av ulikheter mellom de to store partiene i Stavanger-politikken begynte med Cecilie Bjelland som ordførerkandidat, og toppet seg da Kari Nessa Nordtun sendte Høyre ut av ordførerkontoret i 2019. Det siste tiåret har ført til en farlig polarisering i politikken, der Donald Trump, Viktor Orban og andre fakta-fornektere har dominert den internasjonale scenen. Polariseringen blir et problem når politiske motstandere nekter å anerkjenne hverandre, slik tilfellet er i USA. Politiske motsetninger er derimot et gode fordi velgerne ser at makten deres er reell. Det er et poeng å stemme – noe som går fram av den rekordaktige forhåndsstemmegivingen i Stavanger.

Kari Nessa Nordtun og Sissel Knutsen Hegdal demonstrerer støtt og stadig at de er rykende uenige i sak, samtidig som de to naboene på Madlamark holder en grei tone seg imellom. «Stavangerpartiet» er oppløst, og det er lett for velgerne å se de ideologiske forskjellene mellom fløyene. Kari-partiene er for eiendomsskatt, imot konkurranseutsetting og for universelle ordninger der offentlige goder som SFO-støtte skal gå til alle, mens Sissel-partiene vil fjerne eiendomsskatt, de ønsker øremerking av SFO-støtte og mer frihet til den enkelte skole til å bruke penger på skolemat. For å nevne noe.

I valgkampinnspurten har RA publisert en rekke artikler der politikerne får anledning til å utdype synet sitt på valgkampsaker som gratis buss, skolemat og privatisering. Forhåpentligvis kan denne journalistikken bidra til et opplyst lokalvalg.

