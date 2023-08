Kan Kari vinne?

De siste målingene tyder på at Ap – med god hjelp av gratis kollektivtrafikk – gjør et bedre valg enn i 2019. Samtidig går et høytflygende Høyre litt ned, noe som er normalt når meningsmålinger nærmer seg valgdag. Er det mulig for Kari Nessa Nordtun å beholde ordførerkjedet – til tross for Høyres forsprang?

Bompenger sendte Høyre til 23,1 prosent i 2019 – det dårligste valgresultatet deres i Stavanger siden 1955. Den ene store saken finnes ikke i 2023, Folkets Parti går trolig fra seks til null medlemmer i kommunestyret, Frp har i tillegg til Høyre god framgang, mens SV er det eneste partiet på venstresiden som ifølge den siste målingen i Aftenbladet vokser siden 2019-valget. Hvis gallupen holder vann valgdagen vil Sp, Rødt og MDG miste hvert sitt mandat, på motsatt fløy krymper også Venstre med ett mandat mens KrF beholder sine to. Inn fra sidelinjen kan Industri- og Næringspartiet (INP) komme med ett mandat.

Blokkene i Stavanger-politikken er ikke ferdig hogget. Venstre og Miljøpartiet De Grønne signaliserer at de kan bryte ut av dagens koalisjoner. For et Venstre som har stemt for gratis buss og der synet på Frp spriker, er ikke en blågrønn koalisjon uten Leif Arne Moi Nilsen umulig. Dagens mindretallspartier har 29 mandater uten Frp, og må som kjent opp til 34 for å få flertall. Sp har tradisjon for å gå dit de kan få makt og har erfaring med å utnytte vippeposisjoner. Duoen Rune Askeland og Daria Maria Szymaniuk er pragmatiske til MDG-ere å være, og Daria går ikke nødvendigvis til Kari. Med denne konstellasjonen pluss INP – som vil stemme i ordførervalget i kommunestyret – mangler en mulig blågrønn koalisjon uten Frp ett mandat på flertall.

Hva skal til for at Kari kan telle først til 34? Uten Folkets Parti kan Kari-koalisjonen være grønnere i byutviklings- og transportsaker, noe som appellerer til MDG og Venstre. Sistnevnte er blitt fargeløst i opposisjon og kan ha flere klima- og miljøpoeng å hente til venstre for Venstre enn hos Høyre som må tekkes Frp. KrF? Henrik Halleland er bastant i sitt nei, og har anklaget Ap-topp Dag Mossige for å bruke boksehansker mot friskolene. Det er ikke et brudd på Ap-politikk å tillate religiøse friskoler, noe Mossige har gitt forsikringer om. Spørsmålet om et Ap-KrF-samarbeid ser i større grad ut til å preges av personkjemi enn av sak. Kanskje retorikken dempes valgnatten?

I en tenkt Kari-koalisjon der Venstre og KrF lokkes over og basert på den siste målingen, kan den rødgrønne siden få 30 mandater. INP er ett av flere partier som kan spille en jokerrolle, men de siste rundene av valgkampen vil vise om Ap gjør det som trengs: Å hente flest mulig av de 2500 velgerne som har gått til Høyre siden 2019 samt å mobilisere 5000 gjerdesittere. Ap fronter lokale gjennombrudd og kan gå fri fra vreden mot Jonas-Ap. Høyre er drevet av juristeri og er mer opptatt av å påpeke Aps mulige prosedyrefeil – det være seg mailer til foreldre, valgcontainer og linser i skolematen – enn å være tydelige om egne saker. Slikt kan påvirke et valg og gi Ap drahjelp i innspurten.

