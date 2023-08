Container-valgkampen 2023

Stavanger Høyre har et kobbel politikere som iler til Facebook når de merker slinger i valsen hos andre, først og fremst Stavanger Arbeiderparti. I tur og orden har Høyre slått alarm om Aps valgcontainer på Domkirkeplassen, linser og bønner i stedet for sau og reker i skolematen og valgkampmailer til foreldre som står på skolenes klasselister. At Høyre har fått seg en egen container sammen med sine samarbeidspartnere, at partiet egentlig er imot skolemat og at Høyre tidligere har sendt tekstmeldinger til flere tusen ungdommer med bønn om å stemme på deres ordførerkandidat, får så være.

Ap fikk tillatelse av Stavanger kommune til å sette opp en container på Domkirkeplassen, og etter først å ha lagt inn noen protester fikk Høyre og deres allierte på plass en like stygg innretning ved siden av. Om påfunnene skyldes tunnelsyn eller inn i boksen-tenkning kan diskuteres, men det er trist at Stavangers to største partier gir blaffen i omgivelsene. Ja visst, Domkirken er under renovering, katedralen er avsperret og det står en brakke på plassen som brukes i tilknytning til byggearbeidene. Men hvilke signaler sender de to partiene ved å parkere containerne sine midt mellom tre av Stavangers mest ikoniske bygninger? Domkirken, selvfølgelig, men SR-Banks bygning som fikk høythengende A.C. Houens fonds diplom i 1966, regnes for å være av stor historisk og arkitektonisk verdi. Noen meter østover ligger Norges Bank – av Morgenbladet omtalt blant 1960-tallsarkitekturens høydepunkter og kåret til ett av de 12 viktigste byggverkene i etterkrigstiden. For mesterstykket mottok Louis Kloster den gjeveste prisen norske arkitekter kan få.

At Ap og Høyre så glatt gir blaffen i omgivelsene der de kjører inn installasjoner fra godstrafikken på byens viktigste plass, er ille nok. I tillegg bør serveringsbransjen notere hvordan politikerne tar seg til rette. Vi skal være glade for at det er krav til utforming av stoler og parasoller på Skagenkaien, der utestedene må følge en kommunal veileder ut fra reguleringsplanen for sentrum. «Uteserveringen skal tilpasse seg den enkelte bygningen i så stor grad som mulig og ivareta gatens eller plassens karakter», som det heter. For ikke å snakke om denne oppfordringen: «Når man velger materialer, utstyr, møbler og farger skal man, i tillegg til eget konsept, ta hensyn til hvilket område man ligger i og foran hvilket bygg uteserveringen etableres.» Reguleringsplanen går i detalj inn på vindusreklame, belysning og skilt, men nevner dessverre ikke containere.

En av lokalvalgkampens gåter er hvordan Ap og Høyre får containerne sine til å passe inn i «plassens karakter» eller hvilket område «man ligger i». Det den stavangerske valgkampen hadde hatt godt av, var en runde i forkant der partiene ble enige om noen kjøreregler. For eksempel om grenser for bruk av byens uterom.

