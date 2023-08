Kari og Sissel? Sissel og Kari?

Lokalvalgkampen drar seg til og preger det stavangerske bybildet med stands, stygge valgcontainere på Domkirkeplassen og skinnende smil fra ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H) på plakater, biler og deler av internettet. Den nesten USA-inspirerte valgkampen med to kandidater som spilles ut mot hverandre, er blitt mer og mer utbredt i de siste valgkampene. Gro og Kåre, senere Jens og Erna og Jonas og Erna – ble polene de nasjonale valgkampene kretset rundt, mens strategien lokalt er av nyere dato. Forskning tyder imidlertid på at den intense person-hypen ikke har så mye for seg som valgkampplanleggerne later til å tro.

Å få ut navnet sitt til velgerne var den åpenbare ideen bak Kari-bilen som den daværende ordførerkandidaten kjørte rundt i i 2019. Kari Nessa Nordtun var riktig nok kjent blant folk som følger nøye med på lokalpolitikken – på samme måte som Sissel Knutsen Hegdals navn og ansikt først og fremst er kjent i de lokalpolitiske nerde-miljøene. I 2011 sto Christine Sagen Helgø for Stavanger Høyres tredje beste valg gjennom tidene med 34 prosent (partiet fikk 34,5 prosent i 2007 og 36,7 i 1979), og utenom å få hoppe etter Sevland-rollen var også hun en relativt ukjent politiker for velgere flest. Årsakenn? Som den statsvitenskapelige nestoren Hilmar Rommetvedt har slått fast flere ganger: Sakene betyr mer enn personene.

Rommetvedt har fulgt velgernes atferd over flere tiår, og har konstatert endringer som går i motsatt retning av hvordan partiene legger opp sin valgkamp – i hvert fall i Stavanger. I den første undersøkelsen om kommunestyrevalg fra 1991, svarte 40 at partienes kandidater og ledere var viktigst, deretter standpunktene i bestemte saker med 37 prosent. I 2017-undersøkelsen var svaret 52 prosent for partienes standpunkt i bestemte saker. Kjønn spiller mindre rolle. I Norsk Monitor 2017 svarte 54 prosent kvinnene og 51 prosent av mennene at sak var viktigst, mens 29 prosent av kvinnene og 33 prosent av mennene oppga at kandidatene var viktigst. Bosted betyr mer. For storby-velgeren er sak viktigst for 61 prosent – nokså naturlig med tanke på at det er fortere gjort å kjenne en listekandidat hvis du bor i en liten kommune.

Kari- og Sissel-strategien er ikke nødvendigvis feil, men den kan være i utakt med velgerne. Overstråler de blide politikeransiktene de store lokalpolitiske spørsmålene? For eksempel om konsekvensene når Høyre vil ta vekk 250 millioner kroner i eiendomsskatt? Eller hvordan Ap har tenkt å betale for gratis buss når de 200 millionene til formålet er brukt opp?

