Stripsing av måkenebb og alvorlig dyrekrim

Sist helg oppdaget Alf Bergin og hans gjester en gråmåke på Torget med stripset nebb. En sikker død er i vente for en fugl som tilhører en rødlistet art. Etter at vi mennesker i tiår etter tiår har ødelagt livsgrunnlaget for sjøfugl ved havet og i fjordene, drar noen fra menneskearten irritasjonen over sultne måker i retning dyremishandling. Det er flere grunner til at slike saker må etterforskes og skyldige dømmes.

Eksemplene på dyremishandling i det offentlige rom har vært mange de senere årene. I Sandnes ble en 68-åring i fjor dømt til betinget fengsel i to uker for å ha mishandlet en måke til døde. I april i år fikk en 17-åring i Vestland fylke 45 timers samfunnsstraff for å ha kjørt på og drept en måke med en ATV. To menn er fremdeles under etterforskning for å ha trampet i hjel en måke under et utdrikningslag i fjor sommer. I august i fjor ble flere menn filmet da de angrep svaner ved Breiavatnet. På Ålgård oppdaget en kvinne som var ute og matet fugler med barnebarn i slutten av juni, en sildemåke med stripset nebb, ifølge NRK Rogaland.

Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er bøter eller inntil ett års fengsel, mens det kan gis tre års fengsel for grove tilfeller. Det er bra at politiet etterforsker, at påtalemyndigheten tar ut tiltale og domstolen dømmer ved skyld – samtidig som det er gode grunner til å peke på hvorfor dyremishandling må slås ned på. Den umiddelbare og opplagte grunnen er selvsagt at dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker. «Det skal farast vel med dyr», som det heter i loven.

Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Forsker Karianne Muri ved Veterinærhøgskolen har vist til studier der det er funnet høyere forekomst av dyremishandling i hjem med familiedyr der det var dokumentert omsorgssvikt eller mishandling av barn. Trusler om å mishandle eller drepe familiens dyr blir gjerne brukt som et pressmiddel for å få ofre for vold i nære relasjoner til å tie eller å bli i forholdet. I et intervju med Dagsavisen viser forsker Muri til at Veterinærhøgskolen jobber med å gjøre studentene oppmerksomme på sammenhengen mellom vold mot dyr og mennesker. Det kan være veterinærer som først fatter mistanke om vold mot barn eller andre i nære relasjoner, uttalte forskeren.

Irritasjonen over måker som grabber mat ut av hendene på folk, bør håndteres på fornuftig vis. Equinor på Forus har tilrettelagt områder der hekkende måker kan være i fred, og det er mulig å bygge måkehotell utenfor byene, slik det er gjort i Tromsø. Og i stedet for å kaste matrester på bakken, kan gjerne enkelte tobeinte nattmatspisere lære seg å bruke bossdunker?

