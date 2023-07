Rammer Rødt rått

Solbrilletyveriet på Gardermoen er tragisk for Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som har gjort vondt verre ved å bagatellisere og endre forklaringer underveis. Isolert sett er Moxnes’ tyveri i den nedre delen av skalaen og straffes deretter. Tilleggsstraffen – som består i mediedrevet og oppgulp i strie strømmer på sosiale medier – står ikke i stil med forseelsen. Objektivt er Bjørnar Moxnes’ forbrytelse mildere enn for eksempel Erna Solbergs brudd på koronaforskriftene vinteren 2021. Moxnes får 3000 kroner i forelegg, Solberg fikk 20.000, Rødt-lederen utsettes for nådeløs kritikk mens behandlingen Høyre-lederen og den daværende statsministeren fikk av folkedomstolen var mildere. Tyveri av solbriller rammer butikken, mens skadepotensialet ved å bryte koronareglene var svimlende. Mímir Kristjánsson har rett når han peker på proporsjonene i omtalen av sin partileder – og samme stortingspolitiker var for øvrig en av dem som tok Solberg i forsvar da hun begikk sin forseelse.

Mens Moxnes’ bevegelser på Gardermoen har vært studert i sakte film, må Rødts øvrige ledelse løfte blikket. Kan Rødt gå inn i valgkampen med en partileder som står med begge beina i en absurd skandale? Hvordan blir det for Sara Mauland og Rødt Stavanger å stå på stand på Arneageren med Moxnes som partileder? Ett av mange vonde spørsmål Rødt må ta standpunkt til er skjebnen til sin egen leder. Moxnes har uttalt at han ikke vil stå i veien for partiet, og til tross for at landsstyret og den ene partitoppen etter den andre bekjente sin tillit til ham sist mandag, er spørsmålet om lederposisjonen blitt brennende.

Bjørnar Moxnes er en av norsk politikks største kapasiteter og en partibygger på Carl I. Hagens nivå. Moxnes har bygd et moderne, relativt stuerent parti på restene av AKP (ml), Rød Valgallianse og andre ruiner på venstresiden. Tidligere har Rødt karret seg inn på Stortinget med en enslig representant, men med åtte politikere i nasjonalforsamlingen er partiet blitt en maktfaktor. Kobbelet av medievennlige politikere som Bjørnar Moxnes selv, Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson, bidrar til at partiet får oppmerksomhet – i tillegg til evnen Rødt har til å ta eierskap til viktige saker som nyfattigdom, Nav-skandalen (e) og til dels energikrisen. Moxnes har tatt Rødt fra å være en politisk sekt til et parti som snakker til folk på en måte Ap ikke får til. Å snu det lett anarkistiske Rødt-landsmøtet fra motstand mot Ukraina-støtte til å si ja til våpenbidrag, viste Moxnes’ politiske kapasitet.

I Stavanger har Rødt vist seg å være et styringsparti som en del av det Ap-ledede flertallet. I 2019 var det snakk om Mímir-effekten som fikk Rødt opp på 5,5 prosent, men de siste målingene viser minst like gode tall og understreker at Sara Mauland spiller en viktig rolle i dagens flertallsregime. Skal Rødt i Stavanger ha håp om å dra nytte av Sara-effekten og flertallspartiene unngå å bli mindretallspartiene i september, må Rødt sentralt trekke konklusjonen at Bjørnar Moxnes må tre til side.

