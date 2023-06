Gladnyhet til Stavanger-kunstnerne

Millionene har flagret i den stavangerske lokalpolitikken de siste ukene. Mens Stortinget har behandlet regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB), har Stavanger-politikerne funnet penger så det holder gjennom den såkalte tertialen. I årets tertialrapport der det gjøres opp økonomisk status for årets første fire måneder i Stavanger, ble det som kjent funnet nok ekstrakroner til å finansiere gratis kollektivtrafikk til kommunens innbyggere. Mens busstilbudet har fått det meste av oppmerksomheten, fattet politikerne også et annet vedtak med langt mindre penger i potten. Flertallspartiene kom dårlig ut av det overfor kulturfeltet da de tiltrådte i 2019, men nå kommer det en gladnyhet i form av en ekstramillion i kulturstipend (mindretallspartiene la også inn en ekstra kunstnermillion i kulturstyrets siste møte før sommeren, red.anm.).

Beløpene er bagatellmessige sammenlignet med nesten alt annet som ble vedtatt i Stavanger kommunestyres ni timer lange møte mandag, men for mottakerne er kronene svært viktige. Selve potten er på 1,85 millioner kroner, fordelt på fem arbeidsstipend på 100.000 kroner hver og 27 diversestipend på 50.000 kroner hver. 104 søkte om arbeidsstipend og 146 søknader lå i bunken for diversestipend, og musikk, visuell kunst og deretter scenekunst og litteratur utgjør de største feltene.

Stavanger bokser på mange måter over sin vektklasse på kulturfeltet. Byen har et konserthus av høy internasjonal klasse og et symfoniorkester på samme nivå. Rogaland Teater har holdt nivået som ett av landets fremste i en årrekke, samtidig som byen har et utvalg av festivaler som appellerer bredt og smalt. Dilemmaet for en mellomstor by med store ambisjoner er mangelen på et stort nok publikum som betaler for kulturen de konsumerer. De kommersielle kreftene er ikke sterke nok til å holde liv i kulturfeltet, og av kjente politiske årsaker er det heller ikke ønskelig å overlate kulturen til markedet.

Kulturhovedstadsåret 2008 forplikter – 15 år etterpå. Stavangers satsing på Tou Scene som et alternativt kulturhus og en kraft i oppbyggingen av en ny bydel, er viktig og like riktig som det var å bygge et konsert hus og blir å utvikle Eckhoff-høyden med Rogaland Teater og Stavanger Museum. For ikke å glemme de gledelige signalene om å samle Kunstskolen i Stavanger og Rogaland Kunstsenter i et kulturkvartal på Nytorget. Bygninger forplikter også, og det er åpenbart fånyttes å bygge atelierer på Tou og et kulturkvartal på Nytorget hvis bildekunstnerne lever på sultegrensen eller til og med må flytte til Oslo.

Behovet for stipender er stort etter at regjeringen av nokså uforståelige grunner kuttet gaveforsterkningsgrupper og dermed 25 statlige kulturmillioner til Rogaland. Heldigvis er det en tverrpolitisk vilje i Stavanger til å ta større ansvar for kulturlivet, og forhåpentligvis er stipendpotten på 1,85 millioner kroner bare en begynnelse.

