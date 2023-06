Høyre slår rekorden

Meningsmålingen TV 2 presenterer utgjør en durabelig blåveis for Arbeiderpartiet i storbyene. I Stavanger er tallene så brutale at Ap kommer til å gå svimle inn i valgkampen. Med 38,1 prosent for Sissel Knutsen Hegdals overgår Høyre til og 1979-valget som var partiets beste lokalvalg i Stavanger etter krigen. I 1979 surfet Høyre på en nasjonal medgangsbølge og Arne Rettedal var kongen av Stavanger. Paradoksalt nok gjør Høyre bortimot rent bord uten at Sissel Knutsen Hegdal har styringstillegget en ordfører vanligvis innehar. Med rekordoppslutning og to ekstra mandater til Frp og stabilt sideleie for KrF og Venstre, vil de borgerlige partiene ha 40 av 67 seter i det nye kommunestyret. Høyre og Frp har flertall alene i denne målingen.

[ Stor meningsmåling viser storbykrise for Ap ]

På venstresiden går Rødt og SV fram, men uten å dekke opp for Aps nedgang på seks mandater – som blir en realitet hvis 2019-valgresultatet på 25,4 prosent krymper til 17,9. For Stavanger Ap er 17,9 prosent oppslutning kritisk svakt. Partiets dårligste oppslutning i lokalvalg i Stavanger er tilbake i 2003 med 20,1 prosent. Mens Stavanger Høyre selvsagt ikke tar seieren på forskudd, er det neppe mange i Stavanger Ap som graver seg ned allerede tre måneder før valget. Gratis buss-tilbudet kom før TV 2s måling ble tatt opp, og partistrateger som har ventet på gode busser-effekt må vente litt til.

Grunnen til håp for Ap, om enn aldri så tynt, er å finne på gjerdene – der misfornøyde velgere i partiet til Kari og Jonas ofte befinner seg. Bakgrunnstallene i TV 2-målingen er ikke offentliggjort, men nettstedet Poll of Polls har gjort det til en vane å be meningsmålingsinstituttene og deres oppdragsgivere om tallene som viser hvordan velgerne hopper mellom partiene. Bakgrunnstallene fra Aftenbladets måling i mars, der Ap riktig gjorde det litt bedre med 19,2 prosent, viser at partiets frafalne velgere har snudd til Høyre eller hoppet opp på det nevnte gjerdet. «2500 velgere som i 2021 stemte Ap, men som nå sier Høyre, kan avgjøre valget. Henter Ap disse tilbake, får vi andre tall i målingene i Stavanger. Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal er på sin side avhengig av å hente Ap-velgere hvis hun skal bli ordfører 2023–2027», ifølge valgekspertene i Poll of Polls.

Å lokke Ap-velgere fra 2019 og 2021 ned fra gjerdet, krever mer enn roser på Arneageren. Ap straffes for dyrtid og høye renter, selv om partiet i Stavanger står i spissen for en rekke reformer som letter kostnadstrykket for folk flest. Å synliggjøre hva som er gjennomført de siste fire årene er én ting, den andre store utfordringen er å hente tilbake de 2500 tidligere Ap-velgerne Sissel Knutsen Hegdal har nappet til seg. Det er åpenbart denne erkjennelsen som gjør at Ap angriper Høyre så hardt og krever svar fra Hegdal om reversering av gratis buss og andre reformer.

[ Valgstyret godkjenner ikke Folkestyrelisten ]

[ Mia Gundersen stiller til valg ]