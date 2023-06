Rett øst for Bergen

Rogaland anført av Stavanger sa for noen år siden nei til å være en del av Vestland fylke – den byråkratiske konstruksjonen som skulle dekke et område fra Eigersund til Kristiansund og litt til. Mens gigantfylker ikke var veien å gå likevel – nå er Viken under full avvikling – har arbeidet med å binde Vestlandet sammen gått ufortrødent videre. I over 20 år har planen om å gjøre turen mellom Stavanger og Bergen ferjefri og dermed halvere reisetiden, blitt stadig mer håndfast. Det har ikke bare vært en visjon, men reell graving som nå er i gang for Rogfast. Hordfast med bru over Bjørnafjorden har vært neste etappe – helt til byrådet i Bergen fant det for godt å droppe et av samferdselsprosjekt i Norge som har positivt utslag for samfunnsøkonomien.

Det er til å forstå at bergenserne vil utbedre strekningen på E16 til Voss, på folkemunne kalt «Dødsveien». For bergensernes innimellom turbulente sjelsliv må det gi indre ro at bybanen over Bryggen er vedtatt etter ti år med krangling på høyt og lavt nivå. Når det Ap-styrte byrådet i Bergen skal vise at de har evnen til å prioritere og setter E16 Arna-Stanghelle og bybane foran Hordfast i sitt høringssvar til Nasjonal Transportplan (NTP), bidrar de også til at Vestlandet mister kraft som landsdel. Mens Vestland er en fylkeskommunal konstruksjon der Hordaland og Sogn og Fjordane deler på byråkratene sine, kunne Vestlandet ha vært motvekten til Oslo. Fylkeskommuner er vel og bra, men det er næringslivet som skaffer jobbene og skatteinntektene. Tidligere Høyre-statsråd Victor D. Normans tese om en kritisk masse – eller arbeidsplasser som gjør at høyt utdannede bosetter seg på Vestlandet – ser ut til å ha gått av moten i NHH-professorens gamle hjemby.

Vestlandet – og for all del ikke Vestland – trenger et tettere samarbeid mellom Bergen og Stavanger for å demme opp mot Oslo-dominansen. Beklageligvis sender bergenserne prosjekt Vestlandet rett øst. Hordfast-kostnaden på 46 milliarder kroner i tillegg til miljøkonsekvenser gir selvsagt grunn til å komme med innvendinger, men nytteverdien av en ferjefri forbindelse som knytter Norges mest vitale næringsområde sammen har utgjort trumfkortet. Bergenserne kan også være i ferd med å lure seg selv hvis de tror at Hordfast-milliardene uten videre sluses over til veien Bergen og Voss eller bybane over Bryggen. Milliardene kan like gjerne bli puttet inn i ett eller annet vei- eller togprosjekt på Østlandet. En annen konsekvens av å gi blaffen i sin egen landsdel er at Sunnhordland med Stord i spissen heller ser sørover når Rogfast er ferdigbygd.

