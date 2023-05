Søkkrike Stavanger, liksom

Det er sjelden at en lokalpolitisk sak topper nasjonale nyheter i dagevis, slik det skjedde med forslaget om gratis kollektivtrafikk i Stavanger. De minst 200 millioner kronene flertallspartiene i byen vil bruke på gratis buss, tog og båt ut 2024 er et dristig forslag og et eksperiment, ja visst, men som flere har pekt på er det befriende med politikere som viser vilje til endring. At Høyres Sissel Knutsen Hegdal og Frps Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger er kraftig imot og argumenterer deretter, skulle bare mangle. Det er det som er demokrati. Kollektivforslaget gir Stavangers velgere noe å velge mellom og bidrar til at lokalvalget 2023 får synlige alternativer. Det merkeligste bidraget i debatten kommer ikke fra Stavanger i det hele tatt, men fra justiskomiteen på Stortinget, der haugesunderen Sveinung Stensland befinner seg.

I et intervju med Aftenbladet er Stensland raskt ute med å understreke at Stavanger kommune selv får avgjøre egen pengebruk, før han fyrer en grusom salve mot ordfører Kari Nessa Nordun (Ap) og Stavangers politiske flertall. Stensland mener at Stavanger kringkaster at utgiftene i kommunen ikke strekker til, at det er uklokt å «avdekke» at Stavanger har for mye inntekter, at det flombelyses en påstått overflod i Stavanger, at det bygger opp under myter om at Stavanger flyter over av penger – noe som i sum vil gjøre det vanskeligere å få statlige penger og arbeidsplasser til Stavanger. «Jeg respekterer lokaldemokratiet og legger meg ikke opp i lokale vurderinger, men Stavanger trenger ikke å komme springende til Stortinget etter mer penger og statlige arbeidsplasser etter denne opptredenen,» uttaler Stensland.

Utsagnene fra Rogalands fremste Høyre-politiker på Stortinget er et lærebokeksempel på dobbeltkommunikasjon. Stensland sier at han respekterer lokaldemokratiet, før han i neste bisetning truer med null drahjelp fra Stortinget hvis Stavanger praktiserer lokaldemokratiet. Hva blir det neste? Stensland er sikkert ikke glad for alle de andre utgiftene det rødgrønne regimet i Stavanger har innført i form av gratis SFO-tilbud, gratis skolemat og tannhelsetilbud, og da er det vel bare å vente på at Høyres justispolitiske talsperson feller sin dom over disse tilbudene også? Stensland skal i hvert fall ha ros for at han ikke pakker inn truslene sine.

Som Stensland påpeker er Rogaland et fylke som er sårbart for svingninger, noe lokalpolitikerne i Stavanger kjenner svært godt til – senest etter oljeprisfallet i 2014. De siste årene har det svingt oppover, slik at det er kommet flere kroner inn i kommunekassen enn hva kommunedirektørens skatteanslag har tydet på. Mens dagens mindretallspartier peker på de samme pengene som et argument for å kutte ut eiendomsskatt i løpet av neste valgperiode, ønsker dagens flertallspartier altså å bruke pengene på gratis kollektivtilbud. Velgerne i Stavanger avgjør selv hvordan kommunens sparekonto skal brukes.

