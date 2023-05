Reddet av Pasientfokus

Distriktspolitikk er et evig glødende bål Senterpartiet kan puste liv i når gallupene går dem imot. Det er etter hvert bred enighet om å legge flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo – hovedstaden som har mer enn nok av direktorater og tilsyn i tillegg til departementene. For noen kan det likevel aldri bli nok distrikt – og det var derfor Sp kjempet for at statlige arbeidsplasser for all del ikke måtte flyttes til Stavanger, Bergen og Trondheim. At regjeringen tapte med én stemme i Stortinget – takket være Irene Ojala – bør få regionens ordførere til å spleise på en blomsterbukett til Pasientfokus’ ene stortingsrepresentant. For Ap bør det være bekymringsverdig at Frp, Høyre, Venstre, KrF, MDG, SV og nevnte Irene Ojala gjorde partiet enda mer sårbart i de Ap-styrte byene Stavanger, Bergen og Trondheim.

[ Flere er positive til organdonasjon ]

Kommunalminister Sigbørn Gjelsviks (Sp) forsøk på å flise opp etablerte fagmiljøer i byer som ikke heter Oslo, er nok en grunn til at Arbeiderpartiet sliter i storbyene. Påfunnet med å utvide målet med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo-området til også å gjelde Stavanger, Bergen og Trondheim, ble fremmet i fjor sommer. Saken fikk først et omtale da det viste seg at fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen var i ferd med å trenere samlokaliseringen av Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Akvariet i Bergen. Forsøket på å flytte topplederjobber i Fiskeridirektoratet nordover har tjent som en advarsel om hva Sp definerer som distriktspolitikk. Bergen er ikke distrikt nok for Sp, og da er neppe Stavanger det heller.

Blant statlig ansatte i Oslo vakte det raseri da arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman flyttet 230 jobber i Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund. Norman gjorde ikke noe annet enn å sette sin egen økonomiprofessor-teori ut i praksis. NHH-professor Norman mente at det trengs en kritisk masse av kompetanse for å balansere makten i Oslo, konkret ved å etablere arbeidsplasser for høyt utdannede i aksen mellom Stavanger og Bergen. Det er ikke vanskelig å se logikken i at Fiskeridirektoratet holder til i Bergen med sitt havforskningsmiljø. Haugesunds maritime rolle kan ikke argumenteres imot, slik at Sjøfartsdirektoratets plassering ved Smedasundet er like opplagt som at Oljedirektoratet holder til i oljebyen Stavanger. For øvrig får Gjelsvik utbetalt lønnen sin fra et direktorat i Stavanger.

Sps definisjon av «distrikt» er også en merkelig innretning. Som et felles arbeidsmarked på Nord-Jæren og i stadig større grad Ryfylke, er det innenfor å bo på Ålgård eller Hjelmeland for å pendle til en statlig arbeidsplass på Ullandhaug. De nevnte storbyene er regionale sentre med store omland – i tilfelle Sigbjørn Gjelsvik har glemt hvordan Norge utenfor Kommunaldepartementet ser ut.

[ - En evig kamp mot kommunen ]

[ Gjøses nye disipler ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen