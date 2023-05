Indremedisin til 322 millioner

322 millioner kroner i ekstra lån for å bygge Nye Stavanger universitetssjukehus, 500 millioner kroner i varig budsjettøkning og et foreløpig ukjent antall millioner for å kompensere økt lønns- og prisvekst. Den såkalte lekkasjen – som altså er en godt plantet gladsak fra regjeringen – har skapt tilløp til begeistring i de lokale delene av Arbeiderpartiet. Ekstrabevilgningen kommer i neste ukes reviderte nasjonalbudsjett, som er regjeringens verktøy for å rette opp i skjevheter i løpet av et budsjettår. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet allerede i februar at inneværende statsbudsjett ikke tok høyde for den sterke prisveksten krigen i Ukraina har ført med seg, og at det kom mer penger enn vanlig i revidert.

[ Får 322 millioner kroner til Nye SUS ]

I pressemeldingen fra regjeringen heter det at «Vi har sett at dette er helt nødvendig for blant annet de pågående byggeprosjektene i Stavanger, Drammen, Møre og Romsdal og Oslo. Det har vært en helt ekstraordinær prisstigning i byggemarked, og det er riktig at også sykehusenes lånerammer justeres som følge av dette». Det er korrekt formulert. Det er likevel spesielt at lokale Ap-topper prøver å framstille en priskompensasjon som en seier. De 322 millionene i ekstra lån og de 500 millionene på toppen er penger som selvsagt skal komme, og det er i seg selv betenkelig at lokale og nasjonale politikere må kjempe mot at det kuttes i sykehusbudsjettet.

Blant de mange tingene som gjør at «lekkasjen» kommer flere dager før revidert nasjonalbudsjett offentliggjøres, er Arbeiderpartiets behov for noen positive nyheter før partiet samles til landsmøte torsdag. Oppseilingen til landsmøtet skulle etter planen vært preget av forsøksvis optimisme skapt av de to nye og freshe nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. I stedet stupte partileder Jonas Gahr Støre oppi salaten da han kontaktet Tana-ordfører Helga Pedersen før helgen. Pedersen hadde varslet mulig kamp på landsmøtet om partisekretær-vervet, og det som etter sigende var Støres forsøk på en avklaring endte som et nytt eksempel på partilederens evne til å tråkke uti når han bør trekke unna. Det er valgkomiteer og ikke partiledere som innstiller – selv om Støre forsikrer at han ikke presset Pedersen.

Ved siden av å komme til medisinsk nytte, er sykehuspotten på i alt 6,2 milliarder kroner til indremedisinsk hjelp for Ap. Anbefalingen til landsmøtedelegatene fra Rogaland er å peke på den håpløse finansieringen når det skal bygges nye sykehus. Når Helse Vest bygger nytt på Ullandhaug kommer 70 prosent av finansieringen som et statlig lån med renter, mens resten må finansieres over driften. Når SUS må ty til nedskjæringer og salg av egne bygninger for å få råd til å betale for et nytt sykehus som følge av en kvasi-markedstenkning, er tiden overmoden for å tenke nytt om finansieringen.

[ Martine valgte Stavanger foran Oslo ]

[ Slik blir 17. mai Stavanger i år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen