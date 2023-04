Streik, Pepsi Max og pils

23.000 LO-medlemmer og drøyt 1400 YS-medlemmer nærmer seg slutten av sin første streikeuke. Fredag er planen at LO tar ut ytterligere 16.561 medlemmer ut i streik. Det er unikt at det streikes i et såkalt mellomoppgjør, med andre ord de årene der det kun skal forhandles om lønn og ikke prinsipper. Det unike kan ikke påpekes uten samtidig å si noe om bakteppet for streiken – og det er skyhøye strømregninger, dyrere mat og drivstoff og ikke minst de hyppige renteoppgangene. Og ja, siden alt henger sammen med alt i økonomien skal det selvsagt nevnes at økte lønninger bidrar til økt inflasjon, men hvis det stirres blindt på denne mekanismen kan lavtlønte aldri løftes.

[ - På tide å dele opp kaken mer rettferdig ]

Ifølge lekkasjen fra forhandlingsmøtet som strandet i helgen, lå det et forslag på bordet om 5,2 prosent lønnsøkning – noe som ville gitt økt kjøpekraft når prisstigningen er beregnet til 4,9 prosent. Problemet er at 5,2 prosent langt ifra er 5,2 prosent for alle. Det sentrale tillegget alle får er 1,9 prosent. Så kommer lønnstillegget som ble gitt i fjor på 1,4 prosent, også kjent som overhenget. På toppen av det hele skal lokale lønnstillegg på 1,9 prosent, den såkalte glidningen, komme. Det lokale tillegget er stridens kjerne. Arbeidsgiverne i NHO og arbeidstakerne i LO og YS må bli enige om anslaget fordi oversikten over forhandlingene i bedriftene ikke er klar før lønnsstatistikkene kommer neste år.

Sannsynligheten for at de lavtlønte, arbeidstakere med under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (544.713 kroner), oppnår 5,2 prosent i lønnstillegg er små av flere grunner. Mange lavtlønte arbeider i bedrifter med stram økonomi, som i hotell, restaurant og renhold. Her vil det i den grad det er snakk om lokale forhandlinger i det hele tatt, være minimalt med tillegg å hente. Siden lokale tillegg fra året før regnes inn (glidningen) er de lavtlønte i en nedadgående spiral. Ikke fikk de mye lokalt i fjor, ikke får de mye i år hvis bedriften bare går sånn passe – og det er derfor det er så viktig å forhandle seg fram til gode sentrale tillegg.

Alvoret i årets lønnsoppgjør har dessverre ikke gått opp for alle. Det er ille hvordan en del bedrifter – ikke minst statlige og delvis statlige – har kjørt opp lederlønningene. Ved siden av arrogansen som ligger i den typen tillegg, utfordres den norske modellen med krav om moderasjon når noen av olje- og gassbransjens ledere har fått lønnsøkning på 21,3 prosent og 3000 toppsjefer har fått plusset på lønnen med 9,6 prosent. Det er til å forstå at formaninger til lavtlønte om moderasjon virker som en langfinger i fjeset.

Virkningene av streik blir hausset mer opp enn årsakene til streik. Streike er et legitimt middel i lønnskonflikter, og at tredjeparter rammes er en del av streikeregimet. At noen må droppe Pepsi Max eller pils en periode, er ingenting å syte over.

[ Alt du lurer på om streiken ]





[ LO roper ut mot lederlønn-rally i 20 år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen