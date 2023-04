Rogalandsting og tillit

Fredag skal stortingspolitikerne fra Rogaland utføre nybrottsarbeid. Våre fremste folkevalgte inviterer bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til åpent hus på Forus, og etter første kvinne/mann til mølla-prinsippet skal Rogalandsbenken bli oppdatert på hva som rører seg i fylket. Initiativet fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) om å arrangere Rogalandstinget er et konstruktivt svar på kritikken som kom fra næringslivet via en undersøkelse NHO og SR-Bank sto for i vinter. Det kom fram at åtte av ti spurte bedriftsledere (79,5 prosent) i Rogaland aldri har hatt lavere tillit til at Rogalandsbenken jobber til det beste for næringslivet.

Det vil være å kaste blår i øynene på næringslivsledere og politikere flest hvis en tror at et møte i speed date-format alene bygger tillit. Ved siden av at den nevnte undersøkelsen stilte ledende spørsmål, ble den tatt opp i en tid da frustrasjonsnivået i næringslivet var høyt på grunn av høye strømpriser, det som ble oppfattet som en dårlig strømprisordning for bedriftene og uforutsigbar skattepolitikk. Da er det lett å la vreden skylle over den første og beste – i dette tilfellet Rogalandsbenken. Det er uansett bra at stortingspolitikerne får ufiltrerte synspunkt på direkten.

Det som kan skuffe næringsliv og organisasjonsliv er hva Rogalandsbenken kan utføre som en politisk blokk. Selv om Mímir Kristjánsson (Rødt) og Roy Steffensen (Frp) sikkert kan bli enige av og til, er det vanskelig for Rogalandsbenken å finne sammen i én stor sak for hjemfylket. Hva skulle det være? Havvind – som Rødt misliker og der Høyre har et annet syn på Ap/Sp om hybridkabler? Den ene store saken som stiger så sterkt fram at tilhørigheten til Rogaland trumfer partiskillelinjene på Stortinget, finnes knapt. Det måtte være hvis regjeringen fikk det for seg at Equinors hovedsete skulle flyttes til Fornebu, Oljedirektoratet til Bergen eller noe annet vilt. Partiene er blitt sentraliserte med store apparater rundt gruppene på Stortinget, regjeringer i nyere tid er sammensatt av flere partier og sitter gjerne i mindretall som igjen krever avtaler med andre partier. Dermed er det mindre rom for Rogalands- og andre benker å kjøre fram egne saker.

Tillit fikses ikke med et møte på Forus, og undersøkelser viser at det neppe er tilliten fra næringslivsledere politikerne bør bekymre seg mest for. En rapport daværende kommunalminister Nikolai Astrup (H) mottok i 2021, viste at det er spesielt folk med lav utdanning og liten tilknytning til arbeidslivet som har lav tillit til det politiske systemet. Det er de 10–14 prosentene av befolkningen som ikke stemmer som sliter mest med tilliten til politikerne, og det er vel heller tvilsomt om denne gruppen er godt representert når Rogalandsbenken har åpent hus.

Det kan uansett bli et godt møte.

