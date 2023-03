Slutt for A-senteret

Det har vært kjent en stund at Rogaland A-senters liv går mot slutten. Etter 70 år med rusbehandling tapte senteret konkurransen mot Tyrilistiftelsen, Crux Verksgata behandlingssenter og Frelsesarmeens behandlingssenter. Helse Vest har i en rettssak opplyst at Rogaland A-senter hadde nesten dobbelt så høy pris som laveste tilbyder, uten at kvalitetsforskjellene tilsa at A-senteret burde velges. Juridisk har Helse Vest sitt på det tørre – de følger lov om offentlige anskaffelser og velger det billigste på vegne av fellesskapet. Spørsmålet som roper etter svar er om de velger det beste?

[ Rogaland A-senter stenger dørene for godt ]

Nedleggelsen av A-senteret er en del av det større bildet, der helseforetakene er organisert som om de var markeder, og der innsatsstyrt finansiering er modellen. Bare dager etter at det ble lagt fram en kritisk utredning om sykehusfinansiering fra Magnussen-utvalget, går altså A-senteret over i historien. Et viktig punkt i utvalgets utredning var mangelen på demokratisk medvirkning. Derfor foreslås det at kommuner og fylkeskommuner skal høres før styret i helseforetaket fatter sitt vedtak. Ett av de viktigste prinsippene i landskapet mellom byråkrati og politikk er at alle parter skal høres, slik at beslutningene blir best mulig. I tilfellet Rogaland A-senter kommer viktige opplysninger fram i en rettssak, eller etter at vedtaket som gjorde en slutt på senteret ble fattet.

Det kan godt være at Tyrilistiftelsen, Crux Verksgata behandlingssenter og Frelsesarmeens behandlingssenter greier å stable på beina et tilbud som blir like godt som Rogaland A-senters, men så langt følger en rekke spørsmål i kjølvannet av overgangen. De polikliniske pasientene skal få et tilbud allerede fra mandag, men ifølge Aftenbladet sier enhetslederen i Tyrilistiftelsen at de første døgnpasientene kommer i første halvdel av mai. Stiftelsen holder hus i midlertidige lokaler på Ganddal mens de leter etter noe permanent – og denne overgangsfasen vitner om at det går litt for fort i svingene når man skal behandle en pasientgruppe som trenger stabile og trygge rammer. Stavanger universitetssjukehus bygger også opp et akuttilbud for ruspasienter. Tilbudet skal allerede være finansiert selv om det er trange tider for SUS og tilgangen på fagfolk er vanskelig.

Det virker overilt å bygge ned et rushjelptilbud som fungerer så bra som Rogaland A-senter, og bedre blir det ikke av at en suksesshistorie skal erstattes av noe som både ser fragmentarisk ut og må bygges opp fra bånn. Det ser heldigvis ut til at fagfolkene fra A-senteret får seg tilsvarende jobber i de nye virksomhetene, men mye skade kan være gjort når det offentlige velger å rive opp et etablert fagmiljø.

[ Dette er de 20 største lokale tenåringstalentene ]

[ Du kan få promillesmell på forsikringen ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen