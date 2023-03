Hva vil egentlig Høyre?

Erna Solberg framstår uangripelig som leder for et parti med 36,9 prosent på en fersk meningsmåling. Hun har ingen utfordrere i eget parti, samtidig som velgerne ser ut til å lengte etter en statsminister som ikke er Jonas Gahr Støre. Solbergs framstilling av seg selv som pragmatisk og beint fram litt Angela Merkel-kjedelig, trumfer det meste. Også det faktum at pragmatikeren Erna gjerne valser over landsmøtevedtak som ikke passer henne. I helgen fikk Rogaland Høyres forslag om å la skog inngå som en del av klimaregnskapet et flertall partilederen snudde. Velgere med politisk hukommelse minnes at Erna har valset opp med landsmøter før, senest i 2020 da det ble vedtatt å fjerne formuesskatten. Dét landsmøtevedtaket ble grundig skrotet av Erna. Høyre-lederens suverene stil kan bli et problem, men det er mer potensielt trøbbel i gjære for partiet.

Høyres suksessfaktor er at Erna ikke er Jonas. Energipolitikken ville ha vært den samme med en Solberg-regjering. Grunnrenteskatten som laksenæringen raser mot, ble skrinlagt på Ernas vakt i 2019 før utredningen ble lagt fram. For et parti i opposisjon – enten det er på Stortinget eller i Stavanger – er det lettere å peke på feilene som gjøres av partiene med makt enn å synliggjøre egen politikk. I Stavanger vil Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal bli utfordret på nettopp dette. Hva er Høyres egentlige politikk, eller er partiet mer opptatt av å snu på sakene de Ap-ledede flertallspartiene har gjennomført? Hvor mye tid og krefter vil den blåblå koalisjonen bruke på å reversere?

Hva skjer med skolemat, gratis SFO og tannlegestøtte? Høyresiden misliker universelle ordninger og foretrekker behovsprøving, der den enkeltes inntekt skal bestemme om SFO-en blir gratis eller ikke. Med fortsatt høy rente og dyrtid kan det bli krevende for den blå siden å reversere reformer i Stavanger. Hvor mye av Høyre-bølgen skyldes misnøye med Jonas Gahr Støre? Og: Hvor mye av Høyres suksess i Stavanger skyldes misnøye med gratis SFO og skolemat fra Kari Nessa Nordtuns og hennes rødgrønne kamerater? Dette er politiske regnestykker Høyre må få til å gå opp.

Om det tradisjonelt lyseblå Stavanger Høyre dras i Frp-retning, blir et viktig valgkamppoeng. I debattinnlegg i RA og Aftenbladet tar Høyre-listekandidat Hard Olav Bastiansen i bruk ord som dette: «Partiet Rødt – som Støre ikke vil ta i med ildtang – skal altså redde valget for Ap i Stavanger!» Dette svaret på en melding en selvironisk Mímir Kristjánsson la ut om valgkampjobbing blir levert i et leserbrev som tar til orde for konsensus og advarer mot ideologiske skillelinjer. Hvordan Høyre skal kjempe om lillavelgere i sentrum, fremme konsensus, lytte til Ernas ord mot polarisering samtidig som de går med på Frps fjerning av eiendomsskatt og skal konkurranseutsette, blir blant valgkampens interessante spørsmål.

