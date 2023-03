Når Sp skviser Ap

Stavanger Ap-gruppeleder Dag Mossige satte fingeren i sitt eget partis vondeste smertepunkt da han tok ordet på fylkesårsmøtet. Mossige bekjentgjorde at han fortsatt ville ha Jonas Gahr Støre som partileder og som statsminister, men ikke som statsminister for dagens mindretallskoalisjon med Senterpartiet. «Jonas, det er et klart mandat i Stortinget. Prisen for partiet mitt og landet har blitt for høy til å fortsette med dagens koalisjon», sa Mossige ifølge VG. Støre valgte minste motstands vei i sitt svar til Mossige – og det var at Ap styrer med mange andre partier i Stavanger, deriblant Sp.

Det er andre innvendinger også. Det var et svakere Ap som gikk inn i regjeringssamarbeid i 2021 sammenlignet med Stoltenberg 2-regjeringene fra 2005 og 2009. Kjøttvekten ga Ap ti av 19 statsråder i 2005 og 12 av 19 i 2009, mens Sp og SV var juniorpartnere. Jens Stoltenberg hadde et langt stødigere styringsgrunnlag enn Jonas Gahr Støre, og selv den kompromissglade Jens var kompromissløs i de store sakene og i disiplinen. Til det siste hadde han en vaktbikkje i form av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Støre har ikke tyngde til å være sjef på samme måte, verken når det gjelder antall statsråder eller vilje til å styre.

I hvorfor alt går galt med Ap-føljetongen spiller Sp en av hovedrollene. Trygve Slagsvold Vedum forhandlet seg til mye makt lenge før valgvinnerne møttes på Hurdal. Det viste seg i Sps kalde skulder overfor SV, som forlot regjeringsforhandlingene fordi de så at det var mest makt å hente ved å stå utenfor. Viktigst av alt har vært hvordan Sp er i ferd med å reversere Ap ned mot titallet på gallupene. Kravet om blanke seiere må til dels innfris i en koalisjon, men i regjeringen Støre er Sps seiere blitt Aps tap. Reversering av domstolene i strid med domstolenes ønsker er én av Sps bakstrerverskheter, en enda verre utspiller seg i Kristiansand. Der er kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i ferd med å trumfe gjennom reversering av sammenslåingen mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen. Oppløsningen vil koste 400 millioner kroner og har fått Ap storbynettverk av ordførere til å protestere kollektivt.

Reformer og kompromisser er Aps metode. Også når partiet presses som verst av Høyre har skiftende topper som Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg greid å tilpasse Ap nye tider. Senterpartiets metode er den motsatte – deres tilnærming er den konservative slik det vises i iveren etter å reversere tilbake reformer. Diagnosen påpekt av Dag Mossige forklarer nok en del av Aps fall, men om medisinen er å trygle SV inn i regjering, tvinge Sp til å finne et annet gir enn revers – dét bør være en del av Støres plan når titallet nærmer seg. Nå er tvilen om Aps evne som styringsparti iferd med å sette seg.

