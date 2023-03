Jonas og Erna i lokalvalgkampen? Nei takk

Meningsmålingen Respons har utført for Aftenbladet er brutal virkelighet for Stavanger Arbeiderparti. Ordførerpartiet blir klokket inn til 19,2 prosent på målingen – tall partiet i valg ikke har vært i nærheten av siden 2003. Høyre fortsetter på den blå bølgen lokalt så vel som nasjonalt. Mens moderskipet fikk opp ikoniske 36,9 prosent i denne ukens måling fra Fri Fagbevegelse og ANB, klinker Sissel Knutsen Hegdals mannskap inn 36,5 i Aftenbladet-målingen. For å finne tilsvarende tall i valgsammenheng må vi tilbake til 2007, da Leif Johan Sevland som ordfører satte en foreløpig all time Høyre-high med 34,5 prosent.

Det er ikke spesielt originalt å påpeke den negative smitteeffekten som rammer Stavanger Ap – eller den positive smitteeffekten Stavanger Høyre drar nytte av. All misnøye med strømpriser, høye renter og dyre matvarer projiseres på Jonas Gahr Støre og regjeringen – før den rammer Kari Nessa Nordtun og hennes flertallsregime. Motsatt nyter Sissel Knutsen Hegdal og den borgerlige koalisjonen godt av Erna Solbergs glade dager i opposisjon. Valgseirer må aldri tas på forskudd, noe Ap erfarte i 2017 da partiet ramlet fra 36,1 på gallupen i desember 2016 til 27,4 prosent og valgnederlag i september 2017. Erna Solberg har bedre enn de fleste kjent på politiske ned- og oppturer, og vil neppe stirre for lenge på gode målinger.

Stavanger Ap har allerede distansert seg fra Jonas-Ap, spesielt i synet på energipolitikk – uten at strategien har virket så langt. Det er neppe risikabelt å spå at flere Ap-lag kommer til å vegre seg mot partilederbesøk i valgkampen for å unngå å bli assosiert med alt det negative rundt Jonas-Ap. Kari-Ap trenger en så lokal valgkamp som mulig for å få fram sakene partiet faktisk har fått til siden 2019, men Sissel-Høyre trenger heller ikke så mange partilederbesøk – til tross for topp stemning i Høyre. Mens Kari har ordfører-bonus og scorer 44 prosent som ordførerfavoritt, ligger Sissel godt bak med 28 prosent. Sissel Knutsen Hegdal er en solid veteran i lokalpolitikken, men har stått i rekken bak Leif Johan Sevland, Christine Sagen Helgø og John Peter Hernes. Siden nasjonal effekt er en flyktig glede og kanskje forbigående lidelse, bør Høyres lokale topp få fram forskjellene mellom eget parti og hovedrivalen Ap. Hva vil skje med rekken av lokale reformer Ap har stått i spissen for, som gratis kommunal tannhelse for utsatte grupper, gratis skolemat og ditto SFO? Vil Høyre-Sissel reversere Ap-Karis reformer i Stavanger? Se, det bør lokalvalgkampen dreie seg om.

Det er et fromt ønske, men en lokalvalgkamp med færrest mulig rikspolitikere i monitor og færrest mulig mediehappeninger der Jonas og Erna reiser rundt og ser på ting, vil være en styrke for lokaldemokratiet.

