Invasjonsdagen 24. februar 2022 står som det viktigste tidsskillet i vår generasjon. Historiske sammenligninger og paralleller er en risiko å bedrive, men det er mye ved Russlands angrep på Ukraina minner om 1. verdenskrigs masseslakt på slagmarken, 2. verdenskrigs massakrer av sivile, utbombing av byer og fascistiske dehumanisering. Historien rimer, som historiker og Ukraina-ekspert Timothy Snyder har påpekt. Ukraina rimer på historien fra det forrige århundret.

[ Abel og SSO blir ett av høydepunktene i Utopias historie ]

Sett i bakspeilet var Russlands invasjon av Ukraina en varslet krig, eller rettere sagt en opptrapping av en krig som begynte på Krym og i Donbas i 2014. Vladimir Putins angrep på et naboland og et broderfolk følger en grusom logikk der krigene i Tsjetsjenia på 1990-tallet og det verbale angrepet på USA og Vesten i talen i München i 2007, burde tjent som gode nok frampek til 24. februar 2022. Den dyrekjøpte, utenrikspolitiske leksen er at det russiske regimet ser det som sin rett å invadere og legge under seg naboer i sin «interessesfære» som nærmer seg EU og eller Nato. Å la Putin fortsette å herje i Ukraina vil være å gi mannen blankofullmakt til å hevde russiske «interesser» overfor andre naboer, som for eksempel de baltiske statene.

Spranget fra utenriks- til lokalpolitikk viste seg umiddelbart i dagene og månedene etter 24. februar i fjor. Så å si umiddelbart oppsto det lokale grupper for å hjelpe ukrainske kvinner og barn som hadde kommet seg ut av krigsområdene – blant annet hjulpet av nordmenn som bidro med transport. Den spontane reaksjonen om å hjelpe andre mennesker i krise, er beundringsverdig enten det har vært snakk om transport, innlosjering, eller innsamling av klær, medisiner og utstyr som generatorer. Som ved andre store flyktningkriser går det ikke an å kreve at lokale og statlige myndigheter har et fikst ferdig opplegg. Den sivile hjelpen i startfasen var helt nødvendig før kommuner og stat fikk organisert seg. I 2015 var det en tidligere kontorbygning på Forus som gjorde jobben som midlertidig oppholdssted for flyktninger fra Syria og Afghanistan. I 2022 er det til en stor grad lokalbefolkningen som trør til og åpner hjemmene sine for ukrainere – 594 av dem ved utgangen av året.

40.000 ukrainske flyktninger er i Norge nå, og nye 35.000 ventes innover grensene. I tillegg til fordeling mellom kommuner og praktiske spørsmål rundt innlosjering, jobb og skolegang, vil de nyankomne ukrainerne ha med seg langt tyngre mental bagasje enn landsmenn som kom i fjor vår og sommer. Som SOS-barnebyer peker på vil mange av de nyankomne ha langt flere direkte krigserfaringer enn flyktningene som kom i fjor, og vil dermed ha sterkere traumer. Flere kommuner melder om psykologmangel, og hvordan kommunal helsetjeneste skal hjelpe traumatiserte flyktninger blir viktig for lokalpolitikerne å følge opp.

[ MDG mener Equinor bidrar til å fyre opp strømprisene ]





[ Høyeste inflasjon siden 1980-tallet - hvordan takler vi at alt blir dyrere? ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen