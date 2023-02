Visjoner i tretoppene

Visjoner og vyer for å gjøre både regioner og byer bedre, er bra. Uten luftige ideer står verden stille, og uten visjonært lederskap hadde det ikke vært noen rikssamling i Hafrsfjord eller bygging av en katedral i Stavanger. Likevel kan det være greit å etterlyse festbremser og djevelens advokater når de luftigste ideene heises opp. Hvor gjennomtenkt var det egentlig å lansere en tretoppsti til 62 millioner kroner rundt Ullandhaugtårnet?

Fremskrittspartiet har hele tiden sagt nei til tretopp-prosjektet, og ifølge Aftenbladet har også flertallspartiene kommer på de samme tankene. Tårnet bør både tilrettelegges for turfolk, få universell utforming og gjøres mer tilgjengelig, samtidig som bruken må tilpasses naturen i Sørmarka, men uten en installasjon rundt.

Rogalands Avis har tidligere omtalt skissen det anerkjente arkitektfirmaet Helen & Hard har laget. Ideen ble lansert i 2021 som en del av planleggingen rundt feiringen av Stavangers 900-årsjubileum i 2025. Tanken er at Ullandhaug skal framstå som en av tre hovedsatsinger i jubileet, der Stavanger løftes fram som kunnskapsby og studentby. Det er gode grunner til å heve Ullandhaugtårnets status. I seg selv er det et flott landemerke der det ligger synlig for store deler av Ryfylke og Jæren. Tårnet fra 1964 byr også på formidabel utsikt over Norges vakreste storbyområde, samtidig som det fanger opp historien. Dagens tårn er bygd der Haraldstårnet ble reist i 1896 til minne om slaget i Hafrsfjord.

Er gangbruer i høyde med trærne den beste måten å bruke 62 millioner på? Hvordan skal vandring rundt tretoppene gjøre Stavanger til en bedre studentby? UiS kjemper en prisverdig kamp for å få flere attraktive studier i boks, og etter at master i rettsvitenskap er hentet til Ullandhaug må det fremdeles jobbes hardt for å få profesjonsstudier i psykologi og medisinstudiet. Mens UiS gjør sitt for studietilbudet, må Stavanger kommune og politikerne konsentrere seg om å gjøre byen mer attraktiv for studenter. Kan det være på tide å gjenopplive kjøp av Folken? Om 62 millioner er det rette beløpet vites ikke, men for student- og kunnskapsbyen Stavanger er det viktigere med et velfungerende kulturhus som Folken enn vidløftige gangbruer på Ullandhaug. Stavanger har fremdeles noen mil å gå for å bli en like attraktiv studentby som Trondheim og Bergen, og for å komme dit må det satses tungt på trivsel, kultur og sosiale møteplasser for studentene. Studentersamfunnet i Trondheim og Det Akademiske Kvarter i Bergen er viktige grunner for å studere i de to byene. Stavangers ambisjoner må ligge på samme nivå.

