Biler ut av Pedersgadå

Frykt for ost som klistrer seg fast til lokket hvis man må sykle for å hente pizza. Frykt for hvordan det skulle gå med næringslivet. Prøveprosjektet som endte med at Pedersgata ble enveiskjørt på permanent basis, viser at begrensninger i privatbilismen går helt fint. For Pedersgata er det helt klart flest fordeler, men ulempene må både diskuteres og håndteres.

Fordelene først. Erfaringene med enveiskjøring har gitt Pedersgata mer liv, flere gående og flere på tohjulinger av ymse slag. Tilfeldighetene ville også ha det til at pizzaelskere som fryktet ost på lokket, fikk et tilbud gjennom sykkelbudtjenestene til Foodora og Wolt omtrent på den tiden da forsøket med enveiskjøring startet. Take away-kunder som frykter at de ikke kan kjøre bilen helt til restaurantdøren, har neppe vondt av å gå noen hundre meter fra korttidsparkeringsplasser i Verksgata eller bruke en av de 500 parkeringsplassene på Jorenholmen. Forsvinner bilene fra gatene blir det også mer plass til uteserveringer, noe de smale fortauene ikke legger opp til i dag. I sitt forslag til å fjerne biltrafikken, viser Thomas Bendiksen fra Miljøpartiet De Grønne til Torggata i Oslo. Sammenligningen er relevant. Torggata har gått fra å være overbelastet av trafikk til å bli ett av hovedstadens triveligste strøk. Næringslivets og noen politikeres tro på at byliv krever kjøring fra dør til dør, tilbakevises i by etter by. Nettopp i Torggata har Bohus åpnet utstillingsbutikk. Kundene går inn, ser, prøver og kjøper – før møblenes kjøres hjem til dem. Bilmerket Polestars utstillingsbutikk i gågaten Kirkegata er et stavangersk eksempel på en internasjonal handle-trend.

Ulempene ved permanent stenging av Pedersgata er også konkrete, og gjelder flere enn bensinstasjonen på Blåsenborg. Erfaringene med enveiskjøring viser at trafikken søker seg til de trange nabogatene – som Nedre Dalgate og Tårngata. Forutsetningen for å stenge Pedersgata fullt og helt må være at det finnes løsninger som ikke belaster nabogatene. Hensynet til trafikksikkerheten er selvsagt sentral, men i det store bildet må miksen av restauranter, barer og bomiljø bevares. Det er det som gjør dette området av Stavanger så attraktivt.

Foreløpig er kommunedirektørens svar at administrasjonen vil se på muligheter og konsekvenser av å stenge Pedersgata permanent. Omfattende inngrep krever solide utredninger, og i tilfellet Pedersgata henger en stengning sammen med store endringer på Nytorget, eventuell parkeringshall under den planlagte Mediebyen og andre endringer av trafikken i sentrum. I mellomtiden kan det være klokt å følge opp forslaget fra Anders Ohm, daglig leder i Pedersgata Utvikling, om å teste ut bilfrie lørdager – eller bilfrie sommermåneder.

