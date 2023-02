Aps prinsessekamp

En av mange årsaker til Arbeiderpartiets nedtur ligger i det mangelfulle laget rundt Jonas Gahr Støre. Før metoo slo inn i 2017 hadde Ap tilsynelatende den beste nestlederduoen noen kunne drømme om. Trond Giske og Hadia Tajik er stjernespillere på ypperste nivå, men sammen var de ikke dynamitt. De var katastrofe. Og etter Tajiks nestleder-sorti på grunn av sine kontroversielle boligforhold, har Ap stått igjen med Bjørnar Skjæran som en blass profil. Ap-landsmøtet i mai skal velge leder, nestleder(e), partisekretær og medlemmer til sentralstyret. Støre er ikke utfordret, men under partilederen er det mange kabaler å legge og kronprinser, kronprinsesser og prinsesser å finne.

Kari Nessa Nordtun og Hadia Tajik nevnes i forbindelse med høythengende verv i Ap – selv om valgkomitéleder Peggy Hessen Følsvik som LO-leder var med på å vippe sistnevnte ned fra tronen for ett år siden. Tajik kan fremdeles være for kontroversiell til et comeback til partiledelsen, men Ap har ikke råd til å la en politiker av hennes format stå halvveis ute i kulden for lenge. Tonje Brennas navn er allerede spilt inn med fynd og klem som nestleder, blant andre av Ap- og LO-veteran Svein Fjellheim. Brenna står sterkt, men kunnskapsministerens kandidatur er avhengig av Anniken Huitfeldt finner på. De to er naboer på Jessheim, Huitfeldt er regjeringens nummer to og må eventuelt trappe ned for å gjøre plass til Brenna, slik Aftenposten beskriver Aps jakt på prinsesser.

Kari Nessa Nordtuns måte å styre Stavanger på og ikke minst vervet som leder for Aps energiutvalg, peker i retning av mer sentrale verv. Nestlederposisjonen krever stortingsplass, og så langt har ingenting tydet på den type ambisjoner for Nordtun. Hun har allerede sete i landsstyret, og en plass i sentralstyret bør være innenfor. Noen kritikere har ment at energiutvalgets rapport ble for utvannet etter angivelig press, men det er ikke så oppsiktsvekkende at partiledelsen vil ha en mening om Aps energipolitiske veivalg før landsmøtet. Å lede et utvalg gir ikke blankofullmakt til å endevende dagens politikk.

Mangelen på representasjon fra Rogaland i Aps øvre sjikt er også kritikkverdig. Det ledende energifylket – som har Ap-ordførere i sine fire største byer – bør få tilbake en plass i sentralstyret. Utmeisling av politikk krever bredere innsikt enn det som preger Aps sentralstyre i dag. Ap har lent seg tungt i retning venstresiden i kritikk av næringslivet og i synet på kommersialisering av offentlige tjenester. Skal Jonas Gahr Støre snu partiet må han begynne å snakke med og til lillavelgerne – de som er i landskapet mellom Ap og Høyre. Gjennom snart fire år som ordfører har Kari Nessa Nordtun vist at hun både kan drive fram en politikk som motvirker ulikhet – samtidig som hun snakker næringslivsk.

