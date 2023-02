Bydeler bør brukes ]

Stavanger har ikke osloske tilstander med gjenger og kamp om territorier. Stavangers problemer med barn og ungdommer som vipper på kanten av en kriminell løpebane, må likevel tas på alvor før håndterbare problemer vokser over hodet på kommune og politi. Jevne drypp av nyheter om tenåringer som raner hverandre for merkeklær og telefoner, legger ut bilder av vold på sosiale medier eller blir tatt av politiet for å bære kniv eller true med kniv, viser at Stavanger har en type problemer som må angripes fra flere vinkler.

Politiets forebyggende avdeling, koordinatoren for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), Uteseksjonen, Natteravnene, skolene og andre gode krefter gjør en solid jobb med å håndtere de utslagene av ungdommer på vidvanke som kommer. En gjenganger i gjengproblematikken i langt større byer enn Stavanger, er at trøblete miljøer får være i fred for lenge før voksensamfunnet reagerer. Ressursmangel, ignoranse eller svak kulturforståelse kan være årsaksforklaringer, men tidlig innsats og et voksensamfunn som bryr seg, er gode virkemidler.

Mangel på bydelshus og ungdomsklubber forklarer selvsagt ikke den type trøbbel en del barn og ungdom har havnet i i Stavanger de siste månedene. Likevel: Offentlig innsats bidrar utvilsomt til å holde barn og unge unna kriminelle miljøer. Stavanger har gjort mye klokt ved å bygge ti bydelshus og etablere 12 fritidsklubber, men det er en stygg ripe i satsingen at den største bydelen, eller kommunedelen som det også kalles, er så stemoderlig behandlet. Med sine om lag 25.000 innbyggere er Eiganes-Våland den største bydelen, men også bydelen der det kommunale tilbudet rettet mot barn og ungdom er svakest. Årsaken er uklar, men nærheten til sentrum, høye eiendomspriser og jevnt over høyt velstandsnivå har kanskje ført til at bydelens innbyggere ikke står på barrikadene.

Nå har i hvert fall formannskapet fått et bydelshus på sakskartet, og etter et forslag fra Eirik Faret Sakariassen (SV) er det flertall for å beholde Rektor Steens plass 1 – der både Wang og Uldal har hatt skolelokaler – til offentlig formål. Tanken er å kombinere med et frivillighetens hus på samme tomt, samtidig som det planlegges for sambruk med Våland skole rett over gaten. Sambruksmessig er det heller ingen ulempe at Domkirken og St. Petris menighetshus ligger vegg i vegg. Å finne sentrumsnære tomter til offentlige formål er krevende i seg selv, og forhåpentligvis ser huseier Bate sitt samfunnsansvar slik at eiendommen kan selges til kommunen. Rektor Steens plass ligger sentralt på Våland og er også godt innen rekkevidde fra Eiganes.

Å ta vare på barn og ungdom er blitt et mantra for flere partier i Stavanger, derfor er det på høy tid å gjøre ord om til bydelshus og fritidsklubber.

