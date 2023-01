Nytt Nato-senter

26. desember ble det avdekket fire gasslekkasjer på Nord Stream-ledningene fra Russland til Tyskland ved Bornholm i Østersjøen. Lekkasjene var delvis i dansk og delvis i svensk farvann, og funn av sprengstoffrester viser at det er snakk om sabotasje. Det er ikke fastslått hvem som sto bak, men med tanke på Russlands krig mot Ukraina og struping av russiske gassleveranser til Tyskland, er det ikke veldig vanskelig å resonnere seg fram til hvem som har interesse av kaos og energikrise i Vest-Europa.

Nord Streams lengde er 1222 kilometer. Det statlige norske gasselskapet Gassco har 8800 kilometer gassrør og bygger stadig ut nettverket sitt. I vinter er Tyskland og Storbritannia avhengige av at gassen fra Norge kommer fram, mens Belgia og Nederland også er store mottakere. Sabotasjen i Østersjøen viste hvor vanskelig det er å holde oversikt og kontroll over ett rørsystem, mens rørene fra Norge til Storbritannia og kontinentet utgjør et nettverk på bunnen av Nordsjøen. Komplett kontroll er ikke realistisk, men hva er det beste som kan gjøres for å sikre livsviktig gass fra Norge? Forbundskansler Olaf Scholz har bedt Nato sørge for en sterkere koordinering av sikkerheten til kritisk infrastruktur. Det er mange offentlige og private aktører som kan bidra til å sikre at gassen fortsetter å strømme gjennom rørene, påpekte Scholz på en pressekonferanse der Nato-sjef Jens Stoltenberg også var til stede.

Stavanger har trolig bedre forutsetninger enn de fleste byer i Europa for å huse et overvåkingssenter som kan roe nervene til Olaf Scholz og andre mottakere av norsk gass. Nato er allerede representert med en base i Stavanger i form av Joint Warfare Centre på Jåttå og Nato Foracs på Ulsnes; i tillegg til 50 års erfaring med Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Equinor og en rekke andre operatørselskaper. I et brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) peker ordfører Kari Nessa Nortun (Ap) på en rekke andre faktorer som kan gjøre Stavanger til et egnet sted for en overvåkingssentral i Nato-regi. Samfunnssikkerhetsmiljøet ved Universitetet i Stavanger, samarbeidet mellom forvaltning, akademia og næringsliv i Triple Helix-systemet er viktig å trekke fram, det samme er nærheten til Gasscos hovedkontor på Karmøy, rederier på Haugalandet og Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.

Det er klokt at signalene om mulighetene i Stavanger og Rogaland er så tydelige som de er i brevet fra Stavanger-ordføreren til forsvarsministeren. Krigen i Ukraina berører alle deler av samfunnet og engasjementet må være til stede på alle nivåer – enten vi sender generatorer og brannbiler eller sørger for at gassen kommer fram til våre europeiske naboer.

