Seier for Pedersgata

Stavangers unike restaurantgate skal fortsatt være enveiskjørt etter at utvalg for miljø og utbygging (UMU) sa sitt. Mens bilene kun skal få kjøre fra St. Petri og østover, er det fritt fram (selvsagt) for de mykere trafikantene i begge retninger. Beslutningen om å redusere bilenes tilgang er klok – på samme måte som det har vært klokt å holde Fargegata bilfri.

Det skal ikke være forbudt med bilkjøring i sentrumsområdene, men for å skape levelige forhold må trafikken styres til Verksgata og Havneringen. Ikke uventet er det bare Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) og Frp som står igjen som ihuga bilentusiaster. Utvalgsleder Frode Myrhol (FP) ville returnere undersøkelsen der bare fem virksomheter i Pedersgata svarte, men den begrunnelsen står seg ikke i møte med omsetningstallene fra om lag 80 bedrifter Anders Ohm i Pedersgata Utvikling sendte partienes gruppeledere før den politiske behandlingen. Omsetningsøkning på drøyt 100 millioner kroner de siste tre årene viser at Pedersgata greier seg uten biltrafikk i begge retninger.

Det finnes eksempler på at bremsing av biltrafikk har negative konsekvenser, blant annet for varelevering, og SINTEF har understreket at kunnskaper må ligge i bunn politikerne stenger gater eller gjør dem enveiskjørte. Pedersgata har i hvert fall gitt den kunnskapen at enveiskjøring ikke betyr døden for restauranter eller barer i gaten. Av åpenbare årsaker kommer ikke restaurantgjester pr. bil, noe som forhåpentligvis i enda større grad gjelder bargjester. Fremdeles er det nok av korttidsparkeringsplasser i området slik at det er mulig for take away-kundene å hente både fredagspizza og dagen derpå-burger.

Neste steg må bli å vurdere om hele eller deler av Pedersgata skal gjøres helt bilfri – noe som i SINTEFs ånd må være kunnskapsbasert. Vil det oppstå konflikter med hensyn til varelevering? Hva med beboerne innover i Pedersgata og sidegater som Normanns gate og Nedre Dalgate? En av de negative konsekvensene av enveiskjøring i Pedersgata er at den trange Nedre Dalgate utsettes for mye trafikk, og derfra har beboerne ropt og advart lenge uten å bli hørt. Tidligere har svaret vært at det er for lite gjennomgangstrafikk til å gripe inn, men her trengs det i hvert fall håndfaste tiltak hvis Pedersgata skal stenges for biler.

Stavanger øver seg på å bli storby, og få ting er mer storby enn å bremse bilismen. Paris har tatt store grep på vegne av syklistene, New Yorks bysykler trøs opp og ned sykkelfelt på Manhattan og selv om Boris Johnson har gjort mye rart, fikk han til et kraftig oppsving i syklingen i London da han var ordfører der. Det er vel ingen i Stavanger som savner biltrafikken i Søregadå?

