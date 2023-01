Folkebad? Folkehelse? Folkehall!

Stavanger-politikernes våte drøm er lokalisert til Jåttåvågen. Etter at drømmen om folkebadet, folkebadelandet og 50-metersbassenget og timetersstupetårnet har vært i flyt mellom Bekhuskaien, Paradis og Flintegata i Hillevåg, er flertallet i kommunestyret enige om at Jåttåvågen må være stedet. Mens kommunedirektøren ønsker å senke prosjektet på dypt vann på grunn av kostnadene, vil flertallet gå videre med utredning av Jåttåvågen-muligheten. Grunnene er mangfoldige som ringer i vannet.

[ Setter av millioner til badeanlegg ]

Marie Ljones Brekke (KrF) savnet Syden-følelsen hun ellers må til Kvinesdal for å finne. Karl W. Sandvig (Pp) mente at det er Hinnas tur til å få basseng. Kristoffer Sivertsen (Frp) påpekte at Syden-følelse ikke er et offentlig ansvar, mens Øyvind Jacobsen (Ap) var opptatt av at Høyre ikke måtte være opphengt i om bassenget skulle være 25 eller 50 meter, eller stupetårnet sju eller ti meter. Ap vil gå inn i utredningen med åpne øyne, Høyre vil være tydeligere på langt basseng og høyt stupebrett, men bare Bjarne Kvadsheim (Sp) våget seg uti da han sa «Folkehallene».

Pp-Sandvig er ikke alene om å etterlyse oppklaring i folkehall-, folkehelse- og folkebad-begrepene, men utredningen vil sannsynligvis vise om det er mulig å lage en stavangersk versjon av Trondheims Pirbadet eller Kristiansands Aquarama, der langbasseng, badeland, konkurransestuping og basseng til rehabilitering legges inn. Stavanger er alene av de store byene om ikke å ha et slikt praktanlegg. Til og med Bergen har greid å få til et 50-metersbasseng med tilliggende herligheter.

Det Stavanger-politikerne ikke snakker høyt om – utenom Sp-Kvadsheim med sitt ønske om en Folkehallene-satsing – er at badelandet med 50-metersbasseng er blitt en folkefiendtlighet mellom Stavanger og Sandnes. Det er bra at hver by utreder muligheter, men hvor er det rasjonelle i at Nord-Jæren får hvert sitt badeland m.m. i Jåttåvågen og på Lura?

Det er nettopp kostnader som skal utredes for Jåttåvågens del, men det er neppe feil å anta at regningen lander på rundt milliarden. Idrettslige formål, folkehelse og verdien av å lære barna å svømme, er viktige argumenter – som igjen må veies opp mot bygging av sykehjem, skoler og barnehager. Drift av svømmeanlegg er også dyrt, og selv ikke i rike Stavanger er det mulig å finne investorer som blir med på offentlig-privat samarbeid, slik det er gjort i Kristiansand.

Toget fra Sandnes stasjon til Jåttåvågen tar 15 minutter, toget fra Stavanger stasjon til Jåttåvågen tar like lang tid. Den interkommunale suksessen Folkehallene med fotballhall i Randaberg, velodrom i Sola, friidrettshall i Sandnes og skøyteanlegg i Stavanger, er en suksess av et spleiselag. Det eneste ansvarlige er om Stavanger- og Sandnes-politikerne tar toget til Jåttåvågen og går sammen om et interkommunalt anlegg. Alt annet kan bli et økonomisk mageplask.





[ Fra sjø til støl - koster ikke mer enn en ny bil ]

[ Foreslår å grave fram Skolebekken ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen