Kari-partiet

Det er ikke uvanlig at et parti i en koalisjon som den i Stavanger stiller uten egen ordførerkandidat – slik SV gjør nå. Mye går galt for Ap, men neppe så galt at listetopp Eirik Faret Sakariassen og SV skal gjøre et bedre valg enn Kari Nessa Nordtun og Ap. Til tross for ulikheter i styrkeforhold ville det vært naturlig for Sakariassen å kalle seg ordførerkandidat i høstens lokalvalg. I stedet stiller Sakariassen seg bak Nordtun som samlingspunktet for rødgrønn side – som i dag består av Ap, SV, Rødt, Sp, MDG og Folkets Parti.

Strategien kan være smart. Kari Nessa Nordtun er venstresidens sterkeste kort i Stavanger. Hun har greid det tilsynelatende umulige som å samle motsetninger som Miljøpartiet De Grønne og Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) på samme lag. «Budsjettlekkasjene» i høst var en oppvisning der hvert parti i koalisjonen fikk vise hva nettopp de fikk til. Ordføreren er også respektert langt ute på høyrefløyen, og som et svar til dem som anklager Ap for å være næringsfiendtlig stiller hun opp på det som er av næringsliv-happeninger i Stavanger. Det er heller ikke tvil om autoriteten ordføreren har som leder for de folkevalgte. Var det ordfører-pondusen som fikk torsdagens formannskapsmøte til å framstå som en søndagsskole med bred enighet om byggeplaner i Kvernevik, finansiering av boliger og gjensidig skryt på tvers av partiene?

For dagens koalisjon er SVs trekk også et svar til opposisjonspartiene som i 2019 var nokså sikre på at den rødgrønne koalisjonen kom til å sprekke. Det har knirket noen ganger, men Hekkan-kameratene, som de kom til å hete etter valgnattens samling på en burgersjappe, har holdt sammen. Det er fremdeles et gallup-gap mellom rødgrønn og blå side i Stavanger, og ved siden av egen suksess er Kari Nessa Nordtun avhengig av at koalisjonspartnerne gjør det bra i valget og bedre enn i 2019. FNB sikret valgseieren da, men i år må prosentene hentes andre steder siden det er usannsynlig at Folkets Parti gjentar FNBs oppslutning på 9,2 prosent.

For Ap i Stavanger må den negative Jonas-effekten skape frykt. Strømpriskrisen har trukket Ap ned til historiske dybder, men det er oppsiktsvekkende å se hvordan Kari Nessa Nordtun gjennom sitt lederverv i Aps energiutvalg er en del av partiets indre energiopposisjon. Nordtuns besøk i Trond Giskes lokallag Nidaros i Trondheim denne uken må ha satt kaffe i halsen på Youngstorget. Og budskapet fra Stavanger-ordføreren/juristen med spesialisering i EU-rett, var at Norge må utfordre EØS-avtalen i strømpolitikken. Den beskjeden må ha fått kaffekoppene til å velte. Som en markering mellom Kari-partiet og Jonas-partiet kan Trondheim-turen gi drahjelp i høstens valg.

