Rødts skamrødme

Russlands krig mot Ukraina utfordrer også prinsipper og vanetenkning. Vladimir Putins vanvidd har fått Sverige og Finland til å vrake nøytralitetslinjen og fått landene til å søke Nato-medlemskap. I løpet av en helg snudde Tyskland i spørsmålet om å sende våpen til konfliktsoner, og Norge gjorde det samme da prinsippet fra 1959 om ikke å forsyne land i krig med norskproduserte våpen ble vraket. For partier som Rødt og SV er krigen blitt en knallhard realitetsorientering. SV har snudd i våpenspørsmålet og går vekk fra motstanden mot norsk Nato-medlemskap – selve saken som partiet er tuftet på. Hva så med Rødt?

Rødt framstår på en måte som frambringer skamrødme og rop om lederskap. Rødt-sentralstyremedlem Joakim Møllersen sto senest på «Debatten» i NRK på tirsdag og leverte argumenter om at Norge ikke bør forsyne Ukraina med våpen. Sammen med påstander om at Nato motarbeider fredsforhandlinger og har interesse av å la krigen vare for å svekke Russland, sørget Rødt-politikeren for at «Debatten» ble pute-TV. Det gjør inntrykk når Rødt-veteran og fredsaktivist Boye Ullmann må forklare sin partikamerat at russisk artilleri mot ukrainske byer er en parallell til USAs bombing av Nord-Vietnam tilbake til steinalderen. Ukrainas rett til å forsvare seg er selvfølgelig, og forsvaret må skje med våpen. Fredsforhandlinger nå mens Russland okkuperer Krym og fire ukrainske regioner i øst, er å gi Putin carte blanche til fortsatt å opptre som aggressor mot sine naboer.

Det er ikke mulig å isolere krigen til et utenrikspolitisk spørsmål. Vår nabo Russland prøver å utslette en annen av sine naboer, Stavanger mottok over 700 ukrainske flyktninger i fjor og skal motta minst like mange i år – og både kommuner og organisasjoner gjør en formidabel jobb med å støtte ukrainerne med medisinsk utstyr, brannbiler, generatorer og andre nødvendigheter.

I Oslo har Ukraina ført til konflikt mellom samarbeidspartiene Ap og Rødt, uten at dét så langt har skjedd med de samme samarbeidspartiene i Stavanger. Opptredenen til Rødt-sentralstyremedlemmet bør likevel få partiets ledelse på beina. Er Møllersen representativ for Rødt? Utspillene kan tolkes som at leninismen er forlatt i Rødt, men bør ikke partileder Bjørnar Moxnes komme på banen? Rødt har de siste årene – takket være dyktige politikere som Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug for å nevne noen – blitt et parti å lytte til. Rødt med Mímir Kristjánsson i spissen har fått fattigdom, for lave trygder og Navs mange problematiske sider, til å bli dagsorden og et politikkområde der de presser Ap. Appellen i mange saker strekker seg langt forbi kjernevelgerne, og både Moxnes’ og Kristjánssons medietekke bidrar til at Rødt slåss over sin vektklasse. Det er denne nyvunne statusen som spørsmålet om norsk Ukraina-våpen har satt i spill.

