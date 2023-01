Rødt kort til MyGame

Kommersialiseringen av idrett er grenseløs. Milliardene som tikker inn på kontoene til de best betalte fotballstjernene er nok til å skape avstand og motstand. VM i Qatar og pengegaloppen i Premier League er det øverste nivået i en stadig mer nådeløs næringskjede – nærmere bunnen finner vi breddeidretten og barne- og ungdomsidrett. Dessverre utsettes en del av barn og unges lagidretter for kremmervirksomhet gjennom strømme-opplegget MyGame med TV 2 og Amedia som mediepartnere og flere av idrettens særforbund som avtalepartnere.

[ Har sagt nei til Brekalo-fremstøt ]

For MyGame har det vært et Kolumbi gullegg å installere automatiske kameraer i idrettshaller for å direktesende kamper fra utøverne er 15 år og eldre. Kronargumentet er at brukerne – det være seg familie og venner i andre deler av landet – kan kjøpe seg et MyGame-argument for å se den unge håpefulle spille håndball, fotball, ishockey eller en av de andre lagidrettene som er aktuelle. Det skal være mulig å reservere seg mot å bli filmet, slik at innvendingen fra én spiller er nok til å hindre strømming. Åtet er selvsagt av økonomisk karakter der klubbene får 20 prosent av inntektene.

Kommuner som Oslo, Bergen, Molde og Kristiansand har sagt nei til MyGame, og i Stavanger slo den årvåkne lokalpolitikeren Stian Tjensvold fra Folkets Parti (tidligere FNB) alarm gjennom et intervju i Aftenbladet før jul. Etter at Tjensvold stilte sine kritiske spørsmål, er MyGame blitt politikk på nasjonalt nivå. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil ha 18-årsgrense og en streng samtykkeløsning, og de seks særforbundene som er avtalepartnere er blitt enige om å sette MyGame på pause. Som Toppe også er inne på er det kritikkverdig at debatten kommer etter at kameraer er installert mange plasser. Dette understreker et hastverk som ikke må forekomme når potensielt sårbare grupper er involvert.

MyGame bør ikke settes på pause – prosjektet må gis rødt kort og vises ut av arenaene. Det er allerede avdekket uheldige episoder som viser at MyGames opplegg ikke er vanntett. En av de negative sidene er at MyGame kan bremse rekrutteringen til en allerede hardt presset barne- og ungdomsidrett. For de talentfulle og flinke er det nok givende å se seg selv på en strømmetjeneste, men for de ikke fullt så flinke er det neppe like kjekt å se seg selv på skjerm. MyGame vil komme på toppen av det prestasjonspresset sosiale medier allerede legger på barn og ungdom. Barn og unge trenger ikke-digitale områder i livet.

Det sterkeste argumentet mot at fotball, håndball og andre lagidretter skal settes på strømming, dreier seg om personvernet. Risikoen for at ett sårbart barn utsettes for noe, eller at ett barn på hemmelig adresse føler at hun/han ikke våger å delta i idrett, bør være nok til å vrake prosjektet.

[ Flere vil gjøre hytta om til bolig ]

[ Boligprosjekter på vent kan presse prisene opp ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen