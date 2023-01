Siktet for drapsforsøk

Drapsforsøk er – selvsagt – i seg selv en alvorlig forbrytelse som samfunnet skal reagere mot. Når en slik forbrytelse begås av en voksen person over 18 år, er systemet relativt forutsigbart. Etter en pågripelse utarbeides det en siktelse, gjerningspersonen framstilles for forhørsretten og hvis det er fare for bevisforspillelse, rømning eller at det begås nye straffbare handlinger, blir vedkommende varetektsfengslet.

Drapsforsøket på en 16 år gammel gutt på Tasta mandag, er en helt annen sak. Den siktede er over den kriminelle lavalderen på 15 år, men er under 18 og dermed et barn. Personer under 18 år kan bare varetektsfengslet dersom det er «tvingende nødvendig», noe påtalemyndigheten altså mener det ikke er i dette tilfellet.

Krisemaksimeringen og opphaussingen på sosiale medier er et opplagt utslag av frykt og usikkerhet, men ved siden av at politi, påtalemyndighet, domstol og barnevern følger et forutsigbart løp, er det viktig at de kommunale aktørene opptrer både ivaretakende og nøkternt. Det er rystende at en 16-åring blir overfalt utenfor sitt eget hjem, det er rystende at en jevnaldrende siktes for drapsforsøk og at tre andre 16-åringer er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, men mye tyder på at hendelsen er knyttet til et isolert miljø. Ut fra uttalelsene til Uteseksjonen, lederen for fritidssenteret på Tasta og koordinatoren for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), er det ikke grunnlag for å tro at voldsepisoden er koblet til et gjengmiljø. – De er en liten isolert gruppe, uttalte fritidssenterleder Michael Vince til Aftenbladet etter voldshendelsen. Flere andre uttalelser med god kjennskap til lokalmiljøet støtter dette synet.

I løpet av høsten i fjor ble det slått ettertrykkelig alarm om ungdomsmiljøet på Tasta, og det ble tatt tak i problemet også fra politisk hold. Den krimbølgen ser ut til å være slått tilbake takket være det allerede etablerte apparatet der skoler, kommunen gjennom SLT, Uteseksjonen, fritidsklubb og politiet jobber sammen. Slike bølger av ungdomskriminalitet har oppstått med ujevne mellomrom de siste årene uavhengig av bydel. Tasta havnet i søkelyset i fjor, mens det for noen år siden var en bølge av ungdomskriminalitet som rammet Eiganes og Våland.

Det er med andre ord ingen grunn til å hoppe på forhastede og krisemaksimerende konklusjoner om «svenske tilstander» og gjenger som tar over i bydeler. Snarere tvert imot og heldigvis har Stavanger en størrelse, oversiktlighet og et så godt fungerende kommunalt apparat at det er mulig å reagere raskt og adekvat.

