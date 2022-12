Tåkefyrste eller realpolitiker?

Ingenting lykkes for denne regjeringen, men er det kommunikasjonen eller politikken som har skylden? Når Jonas Gahr Støre går inn i høytiden med 14,6 prosent oppslutning som julehilsen fra det norske folk, er det knapt til å tro. Hva er problemet? Partiledelsen? Politikken? Kommunikasjonsrådgiverne? Senterpartiet eller Vladimir Putin? Sannsynligvis en giftig kombinasjon av alle.

Som toppolitiker er Jonas sjelden vare – på godt og vondt. I likhet med Erna og Jens kan Jonas sakene og politikken, men i motsetning til forgjengerne gikk Jonas aldri noen politikerskole via ungdomspartiene, skoledebatter og andre fora der argumenter skytes fra hoften. Jonas Gahr Støre er vant med å tenke før han snakker, og i stedet for setninger som kan puttes rett inn i en ingress kommer statsministeren gjerne med en tankerekke der det tas med for- og imot-argumenter. Slikt er prisverdig, men stilen har påført statsministeren og Ap-lederen en urettferdig merkelapp som «tåkefyrste». De gangene Jonas Gahr Støre ser ut til å ha brukt rådgivernes kulepunkter – som i partilederdebatten i Arendal før 2021-valget – hamler han greit opp med motstanderne.

Av og til kan Støres tilnærming til sakene virke mer statsvitenskapelig enn politisk. I en tid der det skrikes etter kvikk fiks-løsninger og sterke menn som skal løse store kriser, kan det være befriende med en politiker som glatt vedgår at problemer er sammensatte. Der Erna Solbergs viktigste våpen mot økonomisk trøbbel under pandemien var å dele ut penger til bedrifter, kunstnere og organisasjoner og alle som ville ha, må Jonas Gahr Støre velge fra en annen hylle. Å pumpe mer penger inn i økonomien nå vil få prisene til å stige enda mer, som i neste omgang vil gi høyere renter og faktisk enda større problemer for låntakere. Det sier seg selv at løsningene ikke lar seg kommunisere enkelt når alle fra NHO-direktør Ole Erik Almlid til Rødt-leder Bjørnar Moxnes, via slaktere, bakere og butikkeiere ser ut til å tro at strømkrisen løses ved å dele ut milliarder.

Jonas’ kommunikasjonsproblem går delvis på hans for så vidt prisverdige tro på argumentasjon uten kulepunkter, men å være leder innebærer at det pekes på løsninger og lyttes til kritikere – som når Kari Nessa Nordtun krever tiltak som får ned strømprisene. Så langt har statsministeren snakket mer om krisens sammensatte natur enn å snakke om løsninger, og det er her det butter. Mens regjeringen dras ned av Sps håpløse reverseringer av reformer, greier ikke statsministeren å være realpolitiker nok og utforme en politikk som lar seg kommunisere ut til folk flest. Analysen må starte med å innse at strømmarkedet ikke fungerer og at strømselskapene må reguleres kraftigere.

