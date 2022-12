Sol og trehus, ja takk!

Kort tid før julaften kommer statsminister Jonas Gahr Støre med budskapet om at strømprisene vil holde seg høye i 2023 også. Det skal letes lenge for å finne positive konsekvenser av de høye prisene, men en oppside er at de som kan sparer på strømmen, etterisolerer eller skaffer seg solcellepanel. Siden i vår er meldt om stor interesse blant private huseiere for å installere solcellepaneler på taket – en investering som fort betaler seg med dagens skyhøye strømpriser. I en tidligere oversikt RA har publisert, går det fram at Sandnes ligger foran Stavanger i installering av solcellepaneler. Årsaken er av historisk karakter.

Trehusbyen er betegnelsen på det sammenhengende området på Eiganes, Kampen, Våland og Storhaug der det følger med et eget regelverk som er forankret i kommuneplanen. Når det byttes ut vinduer skal huseieren gå tilbake til original stil, og det er heller ikke anledning til å skifte til glorete takpanner hvis husets utgangspunkt var skifer. Regelverket, håndhevingen og oppmerksomheten som blir Europas største trehusbebyggelse til del, har ført til kraftige forbedringer. Trehusbyen er en attraksjon midt iblant oss. Grensene for hva huseierne kan finne på i Trehusbyen krasjer med ønske om å legge solcellepanel på taket, og behovet for oppdatering av regelverket er opplagt. Vernereglene for Trehusbyen ble som kjent laget lenge før egenproduksjon av strøm via solceller var aktuelt.

Tidligere har Stavanger kommune gått hardhendt til verks mot solcellepanel på tak i Trehusbyen, noe blant annet en huseier i Eiganesveien har erfart. Nå har Stavangers politiske flertall bestilt regelendringer, og i løpet av januar skal byantikvar Hanne Windsholt presentere sine forslag. Til RA sier byantikvaren at hun frykter fritt fram for å endre på takflatene slik at det kan settes opp balkonger og kabrioletvinduer i sentrumsbydelene. Windsholt vil ikke tilbake til de tider da originale detaljer ble ofret til fordel for husmorvinduer. Byantikvaren varsler at hun vil fremme tre ulike forslag for politikerne; ett der det er fritt fram, ett uten frislipp i det hele tatt og en mellomting der det gjerne er en aldersbestemt linje slik at restriksjonene ikke er like for alle hus.

Rådet til både byantikvaren og politikerne må være å gjøre som Ole Brumm og si ja takk til begge deler. Solcellepaneler må komme på plass der huseierne ønsker det – uten at estetiske krav brytes. Et solcellepanel som legges oppå et allerede etablert tak er ikke vakkert og bryter med retningslinjene, men markedet tilbyr også solcelletakstein som ser langt mer diskret ut. Det er med andre ord teknisk mulig å skaffe seg et solcelletak som tilfredsstiller Trehusbyens krav og samtidig gir huseierne strømregninger å leve med.

[ Sol over Trehusbyen ]





