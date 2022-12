Tre linjer på side 34 i flertallspartienes forslag fyrte opp deler av budsjettdebatten i kommunestyret mandag. At organisasjonen For Velferdsstaten får Stavanger kommune som medlem, er nå opplest og vedtatt. Dermed blir Stavanger ett av 18 kommunemedlemmer i en organisasjon som er finansiert av LO og i hovedsak har fagforbund og brukerorganisasjoner som medlemmer. Ståstedet er i likhet med organisasjonsnavnet klart og tydelig: «Opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp», motarbeide privatisering, deregulering og markedsliberalisme og å kjempe for en sterk offentlig sektor.

Hva nytteverdien er for Stavanger kommune i medlemskap i en organisasjon som også er kritisk til Det internasjonale pengefond, Verdensbanken, EU/EØS og Verdens handelsorganisasjon (WTO), er så sin sak. Av dagens For Velferden-kommuner er Fredrikstad med 84.000 innbyggere eneste medlem som Stavanger kan ha noe felles med. Hvilke erfaringsutvekslinger Stavanger kommune skal ha med Grong, Gratangen og Tokke sier fellespartienes lite om.

Innmeldingen er selvsagt en del av den venstredreiningen SV og Rødt har fått gjennomslag for i Stavanger-politikken. Mens ordfører Kari Nessa Nordtun snakker om næringslivet så ofte hun kan, sørger partiene til venstre for Ap å sette sine stempler på samarbeidet – slik SV har fått til i rikspolitikken. Som kjent er symbolpolitikk også politikk, og medlemskap i en organisasjon som fikk Høyres Erlend Jordal til å se rødt i budsjettmøtet er en del av dragkampen mellom venstre- og høyresiden i Stavanger.

En annen sak er om det er riktig av en kommune å være medlem i en organisasjon som tar politiske standpunkter. For en bedrift vil for eksempel et medlemskap i NHO innebære kryssende interesser. Kommuner flest er medlemmer i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. KS’ opptreden i lønnsforhandlinger kan være en helt annen enn det en lokal ordfører oppfatter som klokt. I tillegg har KS meninger og høringssvar i betente saker som pensjon og mineralutvinning som neppe deles av alle kommuner. For en del politikere kan det gjerne være kontroversielt at Stavanger kommune er medlem i WECP (World Energy Cities Partnership) som tidsriktig nok har fornybar energi i porteføljen, men der det ikke er tvil om at olje er viktigst. Med den saudiarabiske provinsordføreren Fahad Al-Jubeir som visepresident i WECP er det ikke tvil om hvor interessene ligger.

Det går sikkert en grense for en kommunes medlemskap et eller annet sted, men siden terskelen legges av det til enhver tid politiske flertall må tålegrensen være høy. For Høyre er det ikke verre enn at Sissel Knutsen Hegdal sender en mail om utmelding hvis hun får grep om ordførerkjedet etter neste års valg.

