Støres svake styrker

Arbeiderpartiets målinger nede på 15- og 16-prosenttallet er kritisk svakt. For et parti som tidligere satte 36,9 prosent som krav for å gå i regjering, er de siste månedenes meningsmålinger katastrofale. Dyrtid, krig og Trond Giske er ikke nok til å forklare at ørnen blant partier er blitt en pjuskete spurv.

Det kan oppleves som utidig når eks-politikere uttaler seg om tingenes tilstand. Alt var bedre før-syndromet kan ofte leses i politiske biografier, men når noen forhenværende aktører tar bladet fra munnen, kan det være verdt å lytte. Svein Fjellheims publisering av et bilde av seg selv og Tonje Brenna på Facebook med teksten om at kunnskapsministeren «er min absolutt beste kandidat som vår neste partileder og statsminister», er ikke et alt var bedre før-utrop, men et godt råd fra en person med større politisk innsikt enn de fleste.

For rogalendinger er Svein Fjellheim kjent som mangeårig distriktssekretær i LO og lokalpolitiker i Stavanger, før han i 2005 ble statssekretær for Jens Stoltenberg ved Statsministerens kontor (SMK). Gjennom sju år var Fjellheim aldri mange skritt fra Stoltenberg, og pølsemakeren fra Sauda var en av flere viktige brikker som gjør at Jens-epoken framstår som gylne år for Arbeiderpartiet. Ulikhetene mellom Jens og Jonas er mange, og en av de viktigste ser ut til å være at Stoltenberg var en mye dyktigere lagbygger enn Støre er. Stoltenberg holdt seg med tungvektere som Fjellheim fra LO og ikke minst Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som var statsråd uten portefølje, men med ansvar for å holde regjeringsmedlemmene i ørene og regjeringsprosjektet samlet. Nå er det vanskelig å se hvem Støre har som bakkemannskap. Hvem andre enn seg selv kan statsministeren og partilederen sende ut for å ta støyten, noe en toppleder av og til må gjøre?

Det kan være den manglende fartstiden i Ap som gjør at ellers kompetent mann som Støre er blind for egne svakheter. Trond Giske og Hadia Tajik – hver for seg de beste politiske hodene i landet – falt begge fra nestledervervene for egne og ulike grep. Og verken Bjørnar Skjæran som alene-nestleder eller Kjersti Stenseng som partisekretær ser ut til å være en del av styrkene Støre trenger for å vinne slagene. Som partileder mangler Støre et velfungerende partiapparat og som statsminister mangler han politiske tungvektere som Fjellheim og Schjøtt-Pedersen på SMK.

Kan Tonje Brenna være Aps utkårede, som Svein Fjellheim ønsker? Hun har en partierfaring som Støre ser ut til å mangle, og det er godt gjort å framstå som en populær statsråd i en så upopulær regjering. Fjellheim har i hvert fall satt i gang de interne tanke- og snakkeprosessene, og en stødig politiker som attpåtil har gått hele Ap-karriereveien er i hvert fall en sannsynlig nestlederkandidat. I første omgang.

